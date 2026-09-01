Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 2026 Yaz Spor Okulları Kapanış Programı'na katılarak 15 bini aşkın öğrencinin coşkusuna ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 2026 Yaz Spor Okulları, 15 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli kapanış programıyla tamamlandı. Programda, Yaz boyunca farklı spor branşlarında eğitim alan çocuklar hünerlerini sergilerken, aileler de bu büyük heyecana ortak oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda düzenlenen gerçekleştirilen kapanış programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, 'Böylece iki bayramı bir arada yapmış oluyoruz' dedi.

Büyükkılıç, Spor A.Ş. ekibini tebrik ederek, 'Ekibimizi kutluyorum. Kayseri'yi bir spor şehri olarak anılma ve bu bağlamda da Dünya Spor Başkenti olması yönündeki gayretlerini tebrik ediyorum. Yüz binlere ulaşan, spor alanında yer almak istiyorum diyen hiçbir yaş grubuna hayır demiyoruz, mutlaka onlara ortam sağlıyoruz' diye konuştu.

Kayseri'nin spor alanındaki yatırımlarına ve sportif organizasyonlarına işaret eden Başkan Büyükkılıç, 'Kardeşlerimize, yavrularımıza, gençlerimizi 31 spor merkezimizde sporla buluşturuyoruz. Bir şehir düşünün, denizimiz yok ama 30'un üzerinde profesyonel ortamı sağlamak suretiyle gençlerimize fırsat veren bir yaklaşım sergiliyoruz. Adeta tüm parklarımızda, spora yaktın bir ortam içerisinde değişik etkinliklere fırsat veriyoruz. Malumunuz Erciyes Kayak Merkezi'miz hem turizmin hem sporun amiral gemisi haline geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizle kendisinden hem Türkiye'mizde hem dünyada söz ettiren bir konuma geldi. Bu sene 40'ın üzerinde futbol takımı kamp yaptı' şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na da ayrı bir parantez açarak, 'Şimdi heyecanla 20 Eylül'ü bekliyoruz. Altıncısını yapacağız inşallah. Halk koşusuna bizler de katılacağız. Halkımızla el ele, gönül gönüle yarışta yer alacağız. Kayseri'nin sporun merkezi, sporcu şehri olarak anılması bağlamında her türlü çalışmaları yapıyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şehre kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Buradan minnetlerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dualarımız onunla inşallah' ifadelerini kullandı.

'Muhteşemsiniz, İyi ki Varsınız'

Öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere tüm katılımcılara da ayrıca teşekkür eden Büyükkılıç, 'Muhteşemsiniz, iyi ki varsınız. Sizlere minnet duyuyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili gençlerimiz, değerli büyüklerimiz, hanım kardeşlerimiz. Kayseri artık kendisinden her alanda olumlu manada söz ettiren bir şehir haline geldi' diye konuştu.

'Kayseri'miz Bir Başka Güzel'

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin genç ve dinamik yapısına dikkat çekerek, 'Sizlerle gurur duyuyoruz, sizleri çok seviyoruz. Kayseri, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu ödülü alan bir şehir. 75 bin üniversite öğrencisi, 330 bin ortaöğrenim öğrencisiyle adeta nüfusunun üçte birine yakın kısmı gençlerden oluşuyor. Kayseri'miz bir başka güzel. Allah'a şükürler olsun büyükşehirlerin imkânları var her alanda, büyükşehirlerin sıkıntısı yok' ifadelerinde bulundu.

'Gençler Sizi Çok Seviyorum, Alnınızdan Öpüyorum'

Gençlere verdikleri öneme vurgu yapan Büyükkılıç, 'Amacımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Gençlerimiz özgüven içerisinde, eğitimli, kültürlü, donanımlı, aidiyet duygusu içerisinde yaşasınlar ve şehirlerine sahip çıksınlar istiyoruz. Gençlerimize şehrimizi en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Kayseri'mizin güzel insanları fazlasıyla hak ediyor. Cenab-ı Allah bizleri sizlere layık kılsın, sizlere karşı mahcup etmesin. Yüzümüz ak, anlımız ak olsun hep beraber. Gençler sizi çok seviyorum, alnınızdan öpüyorum. İyi ki varsınız' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hitabının ardından Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 2026 Yaz Spor Okulları'na katılarak kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca gençlere kırtasiye paketi de hediye etti.

15 Bini Aşkın Çocuk Sporla Buluştu

Kayseri'nin spor şehri kimliğini daha da güçlendiren Spor A.Ş. Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine, yeni branşlarla tanışmalarına ve spor kültürünü küçük yaşlardan itibaren benimsemelerine önemli katkı sağladı. 2026 Yaz Spor Okulları kapsamında 15 bini aşkın öğrenci, 18 farklı spor branşında eğitim aldı. Program; 22 spor tesisi ve 5 parkta, 100'den fazla personel ve uzman eğitmenin görev aldığı geniş kapsamlı bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Çocuklar yaz boyunca futbol, basketbol, voleybol, hentbol, su kayağı, tenis, badminton, kick boks, wushu, taekwondo, cimnastik, buz pateni, okçuluk, geleneksel okçuluk, atletizm, yüzme, masa tenisi ve bisiklet branşlarında eğitim alma fırsatı buldu.

Kapanış Programı Spor Şölenine Dönüştü

Yaz boyunca spor tesislerinde yaşanan hareketlilik, kapanış programıyla birlikte büyük bir spor şölenine dönüştü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda çocuklar, eğitim aldıkları branşlarda hazırladıkları gösteriler ve sportif performanslarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların heyecanı, enerjisi ve mutluluğu alana yansırken, ailelerin gurur dolu anları da dikkat çekti.

Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti

Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından 2029 Dünya Spor Başkenti olması, şehrin uluslararası spor vizyonunu daha da güçlendirdi. Bu büyük ünvanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarını ve organizasyonlarını toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor.