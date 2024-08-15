Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 12 kilometre uzunluğa sahip Alpu ilçesi Büğdüz ve Özdenk Mahalleleri arasındaki yolda sathi kaplama asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2024 yatırım programında yer alan bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent merkezinin yanı sıra kırsal yollarında da çalışmaları sürüyor.

Alpu ilçesi Büğdüz ve Özdenk Mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik yolda yoğun mesai yapan ekipler, sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma yapılan bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulundular.