Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için faaliyet gösteren Ataevler Gençlik ve Spor Kulübü’nde sertifika heyecanı yaşandı. Sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı.BURSA (İGFA) - Ataevler Gençlik ve Spor Kulübü’ndeki sertifika töreni geniş katılımla gerçekleşti. Sporculara sertifikaları Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Ataevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cem Fırat verdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine vurgu yaparak, yaz boyunca Nilüfer’de de Yaz Spor Okulları düzenleyerek gençlerin tatillerini sporla geçirmelerini sağladıklarını belirtti.

Kaynak: igf