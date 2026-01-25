İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura, kentin yıllardır çözülemeyen trafik, Körfez, liman, su ve çevre sorunlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özfatura, yanlış planlama ve ertelenen projelerin İzmir'e ağır bedeller ödettiğini söyledi.

İZMİR (İGFA) - Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya ve beraberindeki heyeti, başkanlığını yürüttüğü Konak Engelsiz Yaşam Köyü Vakfı'nda kabul eden Burhan Özfatura, İzmir'in kronikleşen sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

İzmir'deki trafik sorununa değinen Büyükşehir eski Başkanı Burhan Özfatura, klasik yol anlayışının artık yetersiz kaldığını vurguladı. Dünya kentlerinde uygulanan çok katlı yol sistemlerinin İzmir için zorunluluk haline geldiğini belirten Özfatura, havalimanı, Bornova ve Altınyol akslarında çift katlı yol projelerinin yıllar önce hazırlandığını ancak hayata geçirilmediğini söyledi.

Karşıyaka-Konak hattı için ise araç trafiğini dışlayan, yalnızca insan taşımaya dayalı tünel veya feniküler sisteminin hem ekonomik hem de çevresel açıdan en doğru çözüm olduğunu ifade etti. Özfatura, İzmir Körfezi'ndeki sorunların temelinde yanlış liman politikalarının yattığını belirterek, Alsancak Limanı'nın yolcu ve turizm amaçlı kullanılmasının, konteyner taşımacılığının ise Çiğli-Tuzla hattına taşınması gerektiğini dile getirdi.

Bu ayrımın yapılmamasının; Körfez trafiğini kilitlediğini, çevresel riskleri artırdığını, İzmir'in denizle bağını zayıflattığını söyledi.

Su yönetimine ilişkin eleştirilerinde sert ifadeler kullanan Özfatura, yağmur suyu ve atık suyun ayrı sistemler üzerinden taşınmasını öngören projelerin sonradan değiştirildiğini hatırlattı. Bunun sonucunda temiz yağmur sularının denize akıtıldığını belirten Özfatura, bu durumun yeraltı sularında tuzlanmaya, tarım alanlarının zarar görmesine ve Körfez ekosisteminin bozulmasına yol açtığını söyledi.

Körfez çevresindeki düzenlemelerde yeşil alan ve rekreasyon dengesinin gözetilmediğini ifade eden Özfatura, dolgu alanlarının büyük bölümünün betonlaşmaya açıldığını dile getirdi. Yeşildere Havzası başta olmak üzere, çevre odaklı kentsel dönüşüm ve kent ormanları projelerinin yeniden gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İzmir'in günü kurtaran kararlarla yönetildiğini savundu. Karakaya, 'Trafikten Körfez'e, limanlardan su yönetimine kadar her alanda planlama eksikliği var. Yıllar önce hazırlanan projelerin hâlâ konuşuluyor olması sorunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Platform olarak bu başlıkların takipçisi olacağız' dedi.

Ziyarete Platform Başkanı Yunus Karakaya'nın yanı sıra Oktay Karaçelik, Tekin Alptekin, Cem Şeker ve Bora Koçu da katıldı. Görüşme, İzmir'in geleceği için bilimsel planlama, şeffaf yönetim ve çevre duyarlılığı vurgusuyla sona erdi.