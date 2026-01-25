İstanbul Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Gülten Akın'ın yaşamını ve şiir yolculuğunu konu alan 'Gülten' belgeselini sanatseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Gösterim öncesinde düzenlenen söyleşide Dr. Öğretim Üyesi Deniz Gündoğan İbrişim konuşmacı olarak yer aldı.

Yönetmenliğini Sefa Sarı'nın üstlendiği, senaryosunu Asuman Susam'ın kaleme aldığı belgesel; Gülten Akın'ın yaşam öyküsünü, şiirsel üretimini ve toplumsal-politik tanıklığını arşiv görüntüleri ve yakın tanıkların anlatımlarıyla izleyiciye aktarıyor.

Danışmanlığını Figen Koç ve Yaşar Taşkın Koç'un yaptığı yapım, Akın'ı yalnızca bir şair olarak değil; aynı zamanda aydın, aktivist, avukat, öğretmen, eş, anne ve toplum tanığı kimlikleriyle çok boyutlu bir portre olarak ele alıyor.

1950'lerden başlayarak şairin çocukluk ve gençlik yıllarını, Anadolu'nun farklı kentlerinde geçen yaşamını ve Türkiye'nin toplumsal-siyasal kırılma noktalarını odağına alan belgesel, izleyicilere hem edebi hem de tarihsel bir perspektif sunuyor.

Belgesel, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki gösterimlerin ardından Maltepe'de de izleyiciyle buluştu.

Maltepe Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat, sinema ve belgesel gösterimlerini ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam edecek.