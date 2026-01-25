Bursa'da Mudanya Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33'üncü yılında düzenlenen anlamlı bir programla andı. 'Susturamazlar' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Mumcu'nun mirası, mücadelesi ve aydınlatılamayan cinayeti bir kez daha gündeme taşındı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Uğur Mumcu belgeselinin gösterimiyle başladı. Programa Mumcu Ailesi adına video mesaj gönderen um:ag Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu, babası Uğur Mumcu'nun 1975 yılında kaleme aldığı 'Çağın Suçu' yazısından bir bölüm okudu. Özge Mumcu, 'Türkiye'nin daha iyi günler yaşayacağına dair umudumuzu korumaya devam ediyoruz. Sizler de umudunuzu korumaya devam edin' mesajını paylaştı.

Program kapsamında Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile gazeteci-yazar Sedat Ergin, Uğur Mumcu cinayetini ve yıllardır süren adalet arayışını ele aldı.

'MUMCU'NUN MİRASI RAHATSIZ EDEN SORULARDIR'

Uğur Mumcu'nun cesur ve aydın bir Atatürkçü olduğunu vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Uğur Mumcu'nun asıl mirası rahatlatan cevaplar değil, rahatsız eden sorulardır. Onu anmanın en sahici yolu, herkes sustuğunda bile soru sormaya ve gerçekleri konuşmaya devam etmektir' dedi. Gazeteci-yazar Sedat Ergin ise Uğur Mumcu'nun Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncülerinden biri olduğunu ifade ederek, 'Çok disiplinli ve çok çalışkandı. Devlet içindeki yolsuzlukları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili karanlık ilişkileri belgeleriyle ilk kez ortaya koydu. Tarikatların siyaset ve ticaretle ilişkileri de Mumcu gazeteciliğinin temel alanlarındandı' diye konuştu.

Ergin, cinayetin üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen faillerin bulunamamasına dikkat çekerek, 'Bugün sokakta insanlara 'Uğur Mumcu davasının hâlâ sürdüğünü biliyor musunuz?' diye sorun. Binlerce insanın bu davaya sahip çıkması gerekiyor' çağrısında bulundu.

'9 ŞUBAT'TA ANKARA'DAYIM'

Bu çağrı üzerine konuşan Başkan Deniz Dalgıç, 'Bu karanlık cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması talebimizi haykırmak için 9 Şubat'ta Ankara'da olacağım. Adalet arayışımıza güç vermek isteyen herkesi bu duruşmada bizimle birlikte olmaya davet ediyorum' dedi. Eski Devlet Bakanı Murat Karayalçın ise Uğur Mumcu'nun fikirlerinin hâlâ yaşadığını vurgulayarak, 'Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve laikliğe karşı olanlar Uğur Mumcu'nun katilleridir. Failleri biliyoruz. Bu nedenle değerlerimize sahip çıkmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

Anma programı, Uğur Mumcu'nun gazetecilik mirasının ve demokrasi mücadelesinin asla unutulmayacağı mesajıyla sona erdi.