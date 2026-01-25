Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören minik Alparslan'ın azmini paylaşan fotoğraf, adeta tüm Türkiye'nin kalbine dokundu. Başkan Büyükakın da Alparslan'ın fotoğrafının altına gelen bir yorumu duygu dolu sözlerle paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor, binlerce kişinin hayatına dokunuyor.

Türkiye'ye örnek gösterilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi de özel gereksinimli bireylerin güvenle yaşam deneyimlerini geliştirdiği merkez olarak dikkat çekiyor. Sunduğu çok yönlü hizmetlerle kentte engelsiz yaşamın önemli merkezlerinden biri haline gelen Gonca'da verilen eğitimler sayesinde özel bireyler, hayata adeta yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 7 ayda 10 bine yakın özel bireyin hayatına dokunan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 4.5 yaşındaki Alparslan da o özel bireylerden biri. Gonca'da aldığı fizik tedavi ve bireysel eğitimle her gün biraz daha güçlü ve kendine güvenli hissetmeye başlayan Alparslan'ın o güçlü anları, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşılınca bir anda tüm Türkiye kendisini tanıdı. 'Bu fotoğraflar güveni ve sevgiyi anlatıyor' notu ile yapılan paylaşıma gelen bir yorum ise takipçiler gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı da duygulandırdı.

'ŞEFKATİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ' DEDİ, PAYLAŞTI

Gülşah Özdil Yılmaz isimli bir takipçi söz konusu fotoğraf için, 'Bir anne olarak öğretmenimizin cebindeki biberon detayı beni çok duygulandırdı. Bu, şefkatin ve merhametin en güzel örneği' yorumunu yaptı. Başkan Büyükakın bu yorumu sayfasına taşıdı ve, 'Belediyecilik sadece yol ve köprü yapmak değildir; şefkattir, merhamettir, gönüllere dokunmaktır. Bu şefkati gösteren çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizim en büyük yatırımımız, sevgiyle büyüttüğümüz bu gönül bağlarıdır' yorumuyla yeniden paylaştı.