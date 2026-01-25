Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Korganlılara söz verdiği Korgan Meydan çalışmaları hızla devam devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Başkan Güler'in sözünü verdiği Korgan Meydan için geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Korgan Meydan çalışmasında sona yaklaşıyor.

520 metrekare begonit sert zemin çalışması uygulanan meydanda aydınlatma çalışmaları, yeşil alan düzenlemeleri ve uygun fidan dikimleri, kent mobilyaları, çeşme, ahşap pergole ve oturma birimleri, perforje korkuluk ile fotoğraf çekim alanlarının da kurulumu devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 'Şehitler Anıtı' doğal taş kaplama tamiratı da gerçekleştiriliyor. Hava koşullarına bağlı olarak çalışma gerçekleştiren ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak Korgan Kent Meydanı'nı kullanıma açmayı hedefliyor.

KORGANLILARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Korgan Meydanı çalışmalarını değerlendiren vatandaşlarda çalışmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Korgan'a çok güzel bir eser kazandırıldığını kaydeden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.