İZMİR (İGFA) - Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Eşit İzmir projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte toplumsal cinsiyet eşitliği dayanışmasını pekiştirmeyi amaçlıyor.

18 yaş üzeri gönüllülere ulaşmayı hedefleyen projeye katılmak için https://stratejikyonetimsistemi.izmir.bel.tr/survey/4906 adresindeki başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Projenin gönüllülük alanları; tercüme, atölye çalışmaları, saha çalışması, sosyal medya yönetimi, proje tasarımı ve yönetimi, kampanya yönetimi, eğitim desteği, dijital tasarım, gezi-rehberlik konularını kapsıyor.

ÖNCÜLÜK EDECEKLER

Eşit İzmir projesi; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde gerçekleştirilen çalışmalara yurttaşların gönüllülük esasıyla katılmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına öncülük edecek.

Eşit İzmir gönüllüleri, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi konularında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele yöntemlerini konuşabilecekleri, harekete geçebilecekleri bir alana sahip olacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar 'izbb_kadin' sosyal medya hesabını takip ederek duyurulardan haberdar olabilecek.