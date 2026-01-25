İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte saldırgan davranış sergileyen bir sürücünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile bu tür olaylara karşı ağır yaptırımların devreye gireceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki hafta önce İstanbul Esenyurt'ta yaşanan trafik saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, N.D. isimli sürücünün aracıyla başka bir sürücünün önünü kestiğini, araçtan inerek saldırdığını ve otomobilin camını kafasıyla kırarak trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda saldırgan sürücünün yakalandığını ifade eden Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı' mesajını paylaştı.

YENİ TRAFİK KANUNU İLE CAYDIRICI CEZALAR

Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere' yönelik ağır yaptırımların ilk kez kanun teklifine girdiğini vurguladı. Buna göre; 180 bin TL idari para cezası uygulanacak, Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini söyledi. Ayrıca N.D. isimli sürücü hakkında; TCK 151/1 (Mala zarar verme), TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokma), TCK 125 (Hakaret) ve 11. Yargı Paketi ile düzenlenen TCK 223 maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2015359766877372745

'KABUL EDİLEMEZ' VURGUSU

Açıklamasında bu tür davranışların toplum huzurunu ve trafik güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inerek vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi ve 'Biz gereğini yaparız' mesajını yineledi.