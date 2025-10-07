Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER), su kaynaklarının kurumaya başladığına dikkat çekerek, maden şirketlerinin tüketiminin halkın su ihtiyacını aştığını savundu. ESCEVDER, 'Ülkemiz su zengini değil, 2050'de kıtlık sınırında; madenlerde tasarruf şart' çağrısı yaptı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER), su kaynaklarının hızla tükendiği bir dönemde yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği, nüfus artışı ve maden aramalarının su baskısını artırdığını vurguladı. Dernek, suyun sürdürülebilir yönetiminin çevresel ve insani bir zorunluluk olduğunu belirterek, 'Su kaynaklarımızı korumak, kirliliği önlemek, verimli sulama ve adil dağıtım, bugünün ve geleceğin refahı için hayati' dedi.

GOLLER VE NEHİRLER KURUYOR

ESCEVDER, Akşehir Gölü'nün kuruduğunu, Beyşehir, Eber, Acıgöl, Akgöl, Seyfe, Burdur ve Tuz Gölü'nün can çekiştiğini; Fırat, Dicle, Gediz, Büyük Menderes ve Sakarya nehirlerinin debilerinin düştüğünü belirtti. Porsuk Barajı'nın su seviyesinin yüzde 30'a gerilediğini, Çifteler Sakarya Başı'nın kurumaya başladığını, Seyitgazi'deki Çatören ve Kunduzlar Barajları'nda su kalmadığını; Musaözü Barajı'nın da kritik seviyede olduğunu ifade eden dernek, açıklamasında, Uşak ve Hatay gibi illerde su kısıtlaması riskine dikkat çekerek, 'Çok yakında susuzluk krizi yaşanabilir,' uyarısında bulundu.

MADEN ŞİRKETLERİ SUYU YUTUYOR

ESCEVDER, Uşak halkının yıllık 11 milyon metreküp su tüketimine karşın, Tüprag Altın Madeni'nin 12 milyon metreküp harcadığını; Cengiz Holding'in Eti Bakır A.Ş.'nin Alpagut/Atalan altın madeni projesinin daha fazla su tüketeceğini iddia etti.

Ülke genelinde kişi başına su miktarının 2020'de bin 346 metreküp olduğunu, 2050'de bin 120 metreküpe düşerek kıtlık sınırına (1.000 m³) yaklaşacağını hatırlatan dernek, 'Su zengini değiliz, su azlığı çeken ülkeyiz. Su kaynakları sınırlı; adil ve sürdürülebilir yönetim şart' dedi.

Dernek, su kaynaklarının geleceğe ipotek konulmaması için acil önlem alınmasını istedi. 'İleride su savaşları çıkmayacağını kim garanti edebilir?' diye soran ESCEVDER, önerilerini şöyle sıraladı:

Ağaçlandırma ve orman koruma ile su döngüsünü yenileme.

Su tasarrufu ve bilinçli kullanım.

Sanayide ve madenlerde su tasarrufu.

Tarımda vahşi sulamadan uzaklaşma, su yoğun ürünlere kısıtlama.

Çocuklara su bilinci eğitimi.

Yağmur suyu depolama ve kullanımını artırma.