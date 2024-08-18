Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki sekizinci durağı olan Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde Oğuzhan Koç coşkusu yaşandı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçı Oğuzhan Koç, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu.

Ayy, Küsme Aşka, Gül ki, Giden Günlerim Oldu gibi onlarca hit şarkısını meydanı dolduran on binlerce kişiyle birlikte seslendiren Oğuzhan Koç, 2010 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar’da sahnelenen bir parodi için bestelediği “Domuz Gribi” şarkısını da yoğun istek üzerine seslendirdi. Ünlü sanatçı repertuvarında sevilen türkülere de yer verdi. Erzurumspor’un oynadığı maçı yakından takip eden Oğuzhan Koç, takımın maçı kazandığını açıkladığında ise büyük alkış aldı.

Koç; O Ses Türkiye yarışmasında, Erzurum’dan yarışmaya katılan ve şampiyon olan yarışmacısı Hasan Koçak’ı da sahnesinde misafir etti. Koçak sahnede Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısını seslendirdi.