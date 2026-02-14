Erzurum dernekleri ve federasyonlarının çatı kuruluşu olan Erzurum Konfederasyonu (ERKON), Hilton Garden Otel'de düzenlediği basın toplantısıyla kentin ekonomik, sosyal ve teknolojik geleceğine yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - 2018 yılında kurulan ve 2026 itibarıyla 8'inci yılını geride bırakan ERKON'un toplantısında konuşan Genel Başkan Murat Şahsuvaroğlu, Erzurum'un yalnızca belirli alanlarda değil, bütüncül bir kalkınma anlayışıyla büyümesi gerektiğini söyledi.

Erzurum'un turizmde kış sezonuna sıkışmış bir şehir olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayan Şahsuvaroğlu, 'Gastronomi, kültür ve sanat organizasyonlarıyla 12 ay yaşayan bir Erzurum hedefliyoruz. Şehrimizin sahip olduğu mutfak kültürü ve tarihsel birikim, bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü bir zemin sunuyor. Yılsonuna kadar İstanbul'da yerini netleştirmeyi planladığımız bir tesis projemiz bulunuyor. Bu tesis, sadece bir yapı değil; Erzurum'un sosyal ve kültürel buluşma noktalarından biri olacak. Ayrıca şehirde kalıcı bir Hatıra Ormanı oluşturmak istiyoruz' dedi.

Teknoloji ve savunma sanayii yatırımlarının yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şahsuvaroğlu, ASELSAN gibi kurumların Anadolu'daki yatırımlarının örnek teşkil ettiğini belirterek, Erzurum'da da benzer yatırımların artırılması gerektiğini ifade etti. Şahsuvaroğlu, 'Bizim meselemiz siyasi değil, Erzurum meselesidir. Şehrimizde teknoloji üretim kültürünü yaygınlaştırmalıyız' diye konuştu.

Erzurum'un lojistik merkez olabilecek güçlü bir konuma sahip olduğunu kaydeden Şahsuvaroğlu, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ticaret hattında stratejik bir noktada yer alındığını belirtti. Hızlı tren hattının Erzurum'a ulaşmasının turizmden ticarete birçok alanda ciddi ivme kazandıracağını söyleyen Şahsuvaroğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nin 6'ncı teşvik kapsamında olmasının da yatırımcı açısından önemli bir avantaj olduğuna işaret etti.

'Erzurum için uzun bir maraton koşuyoruz' diyen Şahsuvaroğlu, hedeflerinin kısa vadeli ve kopuk projelerden oluşmadığını vurgulayarak, 'Şehrin tamamını kapsayan, planlı ve istişareye dayalı bir kalkınma vizyonu ortaya koyuyoruz. Bu süreci doğru tempo ve sağlam planlamayla yürütmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

Toplantıya ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'nun yanı sıra başkan yardımcıları Halil Karapınar ve Güngör Orbak ile yönetim kurulu üyeleri Mehdi Kaya, İbrahim Sayan, İlker Yasin Çağrı, Mustafa Kıyıcı, Memdur Karakaya, Ali Sezer ve Öner Kalkan katıldı.