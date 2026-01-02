İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük ve il yönetimi, Karskapı Şehitliği'nde hem dualar etti hem de kar temizliği yaparak vatandaşların takdirini topladı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler için dualar eden heyet, şehitlik alanında biriken karları kendi imkânlarıyla temizledi.

E-5 Karayolu kenarında bulunan şehitliğin girişinden itibaren karla kaplı olduğunu belirten Öğdük, özellikle cuma günleri şehit ailelerinin yoğun ziyaret gerçekleştirdiğine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkâr davrandığını ifade etti. Ana cadde ile şehitlik kapısı arasındaki kısa mesafeye rağmen hiçbir temizlik yapılmadığını vurgulayan Öğdük, duruma tepki gösterdi.

'Benim de burada bir şehidim var. Ziyarete geldiğimizde şehitliğe araçla ulaşmak bile mümkün değildi. Bunun üzerine arkadaşlarımızla birlikte kürekleri alıp kar temizliği yaptık. Amacımız bizden sonra gelecek şehit ailelerinin zorluk yaşamamasıydı,' diyen Öğdük, şehitlere sahip çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışma, şehitliği ziyaret eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı yetkilileri, şehitlikler gibi manevi değeri yüksek alanlara daha fazla özen gösterilmesi çağrısında bulundu.