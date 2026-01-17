Erzurum'da bir iş yerinde çıkan yangın can aldı. Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişikteki iş yerlerine sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gamze İSPİRLİ

ERZURUM (İGFA) - Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'Bir Kardeşimizin Vefat Haberini Hastaneye Götürülürken Aldık'

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Yusuf Tekin, Mustafa Çiftçi, Tuncay Kaldırım ve Onur Karaburun, yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yangına itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 dakika içinde müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Yaklaşık 30 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale edildi. İçeride bulunan 8 kardeşimizin tamamı çıkarıldı. Ancak bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alındı. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın.'

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.