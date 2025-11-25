Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Koro Kültürü Derneği, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 10. Korolar Maratonu muhteşem bir finalle sona erdi.

BALIKESİR (İGFA) - Koro Kültürü Derneği tarafından 10'ncusu Balıkesir'de düzenlenen Korolar Maratonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki gün süren programda 18 koro ve 750 korist, muhteşem bir performans sergiledi.İlk gün dolu dolu geçen programın ikinci gününde; Devlet Çoksesli Çocuk Korosu Şefleri açık provasının yanı sıra Altıeylül Cumhuriyet Gençlik Korosu, Bursa MBA Okulları Çoksesli Çocuk Korosu, YTU Genesi Nova Choir, Balıkesir Çocuk Korosu & Altıeylül Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, Rezonans ve Galatasaray Üniversitesi Çoksesli Korosu'nun performansları sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği iki gün süren programda Koro Kültürü Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Devlet Çoksesli Korosu Daimi Şefi Dr. Burak Onur Erdem'in 'Müzik Öğretmenleri Eğitim Programı Konseri' ile Erdal Tuğcular söyleşisi gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Çocuk Korosu BİLSEM Çocuk Korosu'nun performansı da izleyenlerden tam not aldı.

'BURADAKİ ORGANİZASYONU ÇOK BEĞENDİK'

Rezonans Korosu Yardımcı Şefi Büşra Yakar Akın, 'Biz uzun yıllardır Rezonans olarak, Korolar Maratonu'na katılıyoruz. Çok keyif alıyoruz çünkü birçok koro ile bir araya geldiğimiz nadir buluşmalardan oluyor.

O yüzden keyifle geliyoruz ve diğer koroları da dinliyoruz. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Balıkesir'i de çok seviyoruz' diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a destekleri için teşekkür ettiğini dile getirdi.