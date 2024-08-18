Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum oldu.ERZURUM (İGFA) - İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi, Nurullah Akçayır’ın, “Yürekten Dile Türküler” konserine ev sahipliği yaptı. Meâli Semâ Anlatımlı Sema Mukâbelesi ise Üç Kümbetler Millet Bahçesi’nde Erzurumlular ile buluştu.

Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi’nde; Erol Ergani, Mustafa Aydın, Ali Serhati ve Aşık Emircan sahne aldı. Aşıklar Sahnesi’nde düzenlenen bir diğer etkinlik olan, “Yerel Sesler, Bizden Ezgiler” de ise Metin Kara Erzurumlular’a keyifli bir gece yaşattı.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Farklı iki ekolün buluştuğu, ebru sanatının büyük üstadı Hikmet Barutçugil ile klasik yağlı boya çalışmalarını Mukaddes mekanlara uygulamasıyla tanınan ressam Amine Sultan Tan’ın karışık teknikler ile Kudüs çalışmalarından oluşan, hem Filistin’de yaşananlar hem de Kudüs’ün tarihi, kültürel ve dini önemi ile ilham kaynağı olan sergi; “Suyun Üstündeki Rüya: KUDÜS” Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Küçük Galeri “Biz-den” sergisine, Büyük Galeri de Zekiye Çomaklı’nın “100 Yıllık Oyalar” sergisine ev sahipliği yaptı.

“Coğrafya Geleneğin Kaderi: Oltu” Sergisi ve hattatlar Osman Özçay, Serkan Selalmaz, Majid Alyousef, Sami Naddah, Abdurrahman Depeler, Davut Bektaş, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Aydın Kızılyar, Yusuf Mazı, Menaf Nam, İbrahim Şengül, Seyit Ahmet Depeler’in hat sanatı eserleri ile Albayrak Hat Koleksiyonu’ndan “Besmele-i Şerif Hat Sergisi” Çifte Minareli Medrese’de sanatseverlerle buluştu.

“Gelenekten Sanata: Erzurum Yöresi Halı-Kilim” sergisi, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi’nde, Geç Tunç Çağından başlayarak Milattan sonra 18-19. yüzyıllara kadar uzanan süreçte Erzurum ve yakın bölgesine ait takı koleksiyonundan oluşan “Metal Eserler” sergisi Erzurum Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda, “Erzurum’un Geleneksel Dokuması Ehram” sergisi Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’nde, “Gelenekli Türk Sanatları” sergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Fuayesi’nde, Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali’nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Hanzala karakterlerinden oluşan ‘’Naci El-Ali’den Hanzala’’ sergisi Erzurum Müzesi Fuaye Alanı’nda, Dijital sergi ‘’Sonsuzluk Kapıları’’ ise Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi’nde Erzurumlularla buluştu.

ÜNLÜ İSİMLERLE SÖYLEŞİLER

Festival süresince birbirinden önemli isimler de söyleşilerde dinleyicileriyle bir araya geliyor. Festivalin birinci günü Yazar Altay Cem Meriç, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde keyifli bir söyleşiye imza attı. Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu’nda Zekiye Çomaklı’nın, “Geçmişten Bugüne Oyalarımız” başlıklı söyleşisi gerçekleşti.

Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi’nde; Mehmet Göktaş ile Alvarlı Efe ve İbrahim Hakkı Hazretleri konuşuldu.