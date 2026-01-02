Araştırmacı Yazar Ersin Şenerler, yılın son gününde Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelerek kitap, okuma kültürü ve yazarlık üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - İpsalalı Araştırmacı Yazar Ersin Şenerler, yeni yılın son gününde Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluşarak anlamlı bir kültür etkinliğine imza attı. Yoğun ilgi gören söyleşide kitaplar, okuma alışkanlığı ve yazarlık deneyimleri konuşuldu, ardından imza etkinliği düzenlendi.

Etkinlik sonrası kısa bir değerlendirme yapan Şenerler, öğrencilerle geçirdiği zamandan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Biraz kitap konuştuk, biraz kitap imzalayıp bu güzel anları paylaştık, mutlu yıllar diledik' ifadelerini kullandı.

Şenerler ayrıca, öğrencilerin kitapla buluşmasına katkı sunan isimlere teşekkür ederek, bu tür desteklerin gençlerin kültürel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Söyleşi ve imza günü, öğrenciler için hem ilham verici hem de yeni yıl öncesinde unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.