Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Hastası 8 yaşındaki Yağız Efe Erim'i makamında ağırlayarak yardım kampanyasına destek verdi. Başkan Aydın, 'Tüm belediye başkanlarını, siyasileri, Bursa halkını ve Bursaspor camiasını Yağız Efe'ye sahip çıkmaya davet ediyorum' dedi.

BURSA (İGFA) - Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Yağız Efe Erim'e, geçtiğimiz Haziran ayında DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısı konuldu. Mustafa ve Hafize Erim çifti, Türkiye'de tedavisi bulunmayan bu hastalık nedeniyle Yağız Efe'nin yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 aydır devam eden kampanyada hedefin yüzde 5'ine ulaşılması üzerine aile, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a destek için başvurdu.

Bugüne kadar birçok çocuğun yardım kampanyasına destek vererek başarıya ulaşmasına ve iyileşme süreçlerine katkı sunan Başkan Aydın, DMD hastası Yağız Efe Erim'i makamında ağırlayarak hem kampanyaya destek oldu hem de kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Hareket kabiliyeti her geçen gün azalan ve bir an önce tedavi edilmesi gereken minik Yağız Efe'nin Dubai'de tedavi olabilmesi için yaklaşık 3 milyon dolar toplanması gerekiyor.

DMD tanısı konulan Yağız Efe Erim'in tedavi olup iyileşmesi için yardım kampanyasına destek olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Bugün DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası Yağız Efe ile bir araya geldik. Tedavi olabilmesi için ailesi tarafından valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatıldı; ancak kampanya süreci oldukça ağır ilerliyor. Dolayısıyla gerekli desteğin henüz sağlanamadığını görüyoruz. Şu ana kadar tedavi için gereken miktarın yalnızca yüzde 5'i toplanabilmiş durumda. Buradan tüm belediye başkanlarımıza, siyasilere, Bursa halkına ve Bursaspor camiasına Yağız Efe Erim'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda Çağan Ata Taran için nasıl destek olduysak, aynı dayanışmayı Yağız Efe için de göstererek onun da sağlığına kavuştuğunu görmeyi temenni ediyorum.'

Ayrıca Başkan Aydın, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için herkesi Instagram üzerinden @dmdyagizefe hesabını takip etmeye davet etti.

Yardım kampanyasına katılmak isteyenler, Deniz Bank'tan baba Mustafa Erim adına açılmış hesabın TR 3400 1340 0000 3760 2650 0024 IBAN numarasına destek olabilecekler.