Gazeteci Yazar Mesut Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın şeffaf belediyecilik ve halkın ekonomisine dokunan çalışmalarıyla takdir gördüğünü, yapılan eleştirilerin ise basit siyaset anlayışı olduğunu kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Erkan Aydın hız kesmiyor! Şeffaf belediyecilik, Halk Lokantası…

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çizgisini bozmayan siyasetçilerden biri.

Mütevazi kişiliğinin yanı sıra gerek Dağ-Der Başkanlığı dönemi, gerek milletvekilliği dönemlerinde yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdi.

CHP tarafından milletvekili adayı gösterilmedi. Küsmedi, çizgisini bozmadı, Osmangazi Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi CHP Genel Merkez tarafından…

Akabinde kimilerine göre büyük bir sürpriz, kimilerine göre ise hak ettiği seçimi kazandı Erkan Aydın.

Faklı bir belediye başkanı olacağının da mesajını vermişti seçim sürecinde…

Nitekim dediklerini bir bir yapmaya devam ediyor.

ALKIŞLAR ERKAN AYDIN’A! OSMANGAZİ’DE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Türkiye’de bazı büyükşehir belediyeleri hariç, belediye meclis toplantıları canlı yayınlayan belediye yoktu.

Vatandaşın haber alma, gündemi, mahallesinde ya da ilçesinde yapılması planlanan çalışmaların kararının verildiği meclis toplantılarından canlı olarak haberdar olması hakkı var.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkanlık koltuğuna oturduğu günden buyana yaptığı çalışmalar ve hamlelerle sıradan bir belediye başkanı olmayacağının sinyalini vermişti.

Belediye meclis toplantıları, genelde belediye başkanları tarafından canlı yayınla verilmesi cesaret isteyen bir durumdur.

Nelerin konuşulacağı, kimin ne söyleyeceği belli değil.

Alınacak kararlar, imar başta olmak üzere birçok alanda yapılacak hamlelerin vatandaşın gözü önünde yapılması şeffaf belediyeciliğin en güzel örneğidir.

Başkan Erkan Aydın da, seçimlerden önce söylediği ve üzerinde durduğu “Şeffaf Belediyecilik” yönetim anlayışını hayata geçirdi.

Tebrik ediyor, alkışlıyoruz.

HALK LOKANTASI İLK ADIM

Osmangazi’de yapılacak o kadar çok iş var ki, yapılmayanlar, yapılamayanlar say say bitmez.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, Osmangazi Belediyesi’nin karşısına yapılan Osmangazi Meydanı’nda belediye ait dükkanı Halk Lokantası’na çevirmesi önemli bir hamleydi.

Belki de…

O dükkan başka birilerine verilecekti.

Başkan Erkan Aydın, o dükkanı halkın faydasına olan bir projeyi hayata geçmeyi tercih etti.

4 çeşit yemeğin 80 liradan satıldığı bir Halk Lokantası…

Ekonomik şartların gün geçtikçe bozulduğu bu dönemde böylesine bir hamle önemliydi.

Lakin...

“Meyve veren ağaç taşlanır” misali yapılan bu önemli hizmeti de eleştirenler oldu.

Ekonomiyi, insanların alım gücünü bu hale getiren Erkan Aydın’mış gibi…

Eleştiri yaparken kişi aynaya bakmalı. Kendisini tartıp ondan sonra başkalarını eleştirmeli, eleştirilecek bir durum varsa…

En azından Erkan Aydın, Başkancılık oynamıyor, Başkanlık yapmaya çalışıyor Osmangazi ve Bursa halkına…

Yaptığı çalışmaları takdir ediyor, alkışlıyoruz.

Halk Lokantası ilk adımdı. Diğer adımların da zamanla geleceği mesajını aldık.

Umuyoruz kazanan Osmangazi olur, Bursa olur…

Sağlıklı ve esen kalın…