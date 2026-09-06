Mesleki Yeterlilik Kurumu, süt sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 'Süt İşleme Elemanı (Seviye 3)' ulusal meslek standardı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 2026/10 sayılı Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliği, 6 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ekiyle birlikte Süt İşleme Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı resmen hayata geçirildi.

Yeni standartla süt işleme elemanlarının görev, sorumluluk ve çalışma süreçleri belirli bir meslek standardı çerçevesine alındı.

SÜT KABULÜNDEN PEYNİR ÜRETİMİNE KADAR

Standart kapsamında süt işleme elemanlarının; çiğ sütün kabulü, süzülmesi ve ölçülmesi, üretime hazırlanması, ısıl işlem süreçlerine destek verilmesi ve çeşitli süt ürünlerinin üretiminde görev alması öngörülürken, içme sütü, yoğurt, peynir, tereyağı ve benzeri ürünlerin üretim aşamalarındaki görevler de standart kapsamında tanımlandı. Bunun yanı sıra gıda hijyeni, kişisel hijyen, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre kurallarına uyulması da mesleğin temel çalışma esasları arasında yer aldı.

Söz konusu meslek standardının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz