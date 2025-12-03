Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta oynanan Ergene Velimeşespor-Uzunköprüspor karşılaşması, sahada ve saha dışında yaşanan şiddet olaylarıyla gölgelendi. Hür Gazete spor muhabiri İsmail Hakkı Yılmaz ile Uzunköprüspor futbolcuları saldırıya uğradı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ergene Velimeşespor-Uzunköprüspor maçı, sporun ruhuna aykırı olayların yaşandığı bir karşılaşma olarak hafızalara kazındı.

Uzunköprü Hür Gazete spor muhabiri İsmail Hakkı Yılmaz'ın, Ergene Velimeşespor'un ikinci başkanı olduğu iddia edilen Yunus Eroğlu tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Basın kartını defalarca göstermesine rağmen Yılmaz'ın darbedildiği, gözlüğünün kırıldığı ve ağır hakaretlere maruz kaldığı ifade edildi. Yılmaz saldırgan hakkında şikâyetçi oldu. Hür Gazete, muhabirlerine geçmiş olsun dileklerini iletirken saldırıyı kınadı.

İLK YARIDA AVANTAJ, SONUNDA KAOS

Uzunköprüspor mücadeleye iyi bir başlangıç yaptı. Rakibinin 17. dakikadaki golüne karşılık Volkan Çağlar, 26 ve 33. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. Ergene Velimeşespor'da 40. dakikada bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle Uzunköprüspor avantaj yakaladı. Ancak ilk yarı bitiminde saha ortasında Uzunköprüspor futbolcuları, teknik ekibi ve gazeteci İsmail Hakkı Yılmaz, ev sahibi takım yöneticilerinin saldırısına uğradı. Olaylar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

İkinci yarıda hakemin tartışmalı kararları oyuna damga vurdu. Sayısal üstünlüğünü sahaya yansıtamayan Uzunköprüspor, 48. dakikada tartışmalı bir ofsayt pozisyonunda beraberlik golünü yedi. 68. dakikada verilen penaltı ise skoru 3-2'ye getirdi. Uzunköprüspor'un itirazları sonuçsuz kaldı.

MAÇ SONU SALDIRI: BİR FUTBOLCU YARALANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik daha da arttı. Ergene Velimeşespor yöneticilerinin yeniden sahaya girerek Uzunköprüspor oyuncularına saldırdığı, futbolcu Muharrem Doğan'ın yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi. Kulüp, olaylarla bağlantılı olduğu belirtilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Uzunköprüspor Başkanı Koray Görür, yaşananları sert sözlerle eleştirerek, 'Bugün fair play tamamen yok sayıldı. Ekibimiz hem fiziki hem psikolojik şiddete maruz kaldı. Bu olayların peşini bırakmayacağız' dedi. Görür, tüm gelişmeleri spor hukuku çerçevesinde en üst mercilere taşıyacaklarını açıkladı.

GÖZLER BİGASPOR MAÇINDA

Bu sonuçla 14 puanda kalan Uzunköprüspor, 7. sıraya geriledi. Takım, 6 Aralık Pazar günü saat 12.00'de Bigaspor'u konuk edecek. Yönetim, kritik maçta taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.