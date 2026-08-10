TBMM Genel Kurulu, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” için kritik mesaiye başladı. Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen teklif, siyasi partilerin Meclis aritmetiğini de yeniden gündeme taşıdı. AK Parti ve MHP’nin desteği kesinleşirken, DEM Parti açık biçimde yasadan yana tavır alıyor. CHP’de destek konusunda farklı açıklamalar ve eleştiriler gündemde. İYİ Parti ise düzenlemeye karşı çıkıyor. Yeni Parti’de ise grup kararı yerine milletvekillerinin kendi iradeleriyle oy kullanması kararlaştırıldı.

Meclis’te gözler oy tablosunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün görüşülen düzenleme, yalnızca hukuki bir teklif değil, aynı zamanda siyasi partilerin “Terörsüz Türkiye” sürecindeki konumlarını ortaya koyacak önemli bir test niteliğinde.

12 maddeden oluşan teklifin temelinde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmesi, silahlarını teslim etmesi ve örgütsel yapısını tasfiye etmesi halinde ortaya çıkacak hukuki sürecin düzenlenmesi bulunuyor.

TBMM bünyesinde daha önce kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu da sürecin önemli dayanaklarından biri oldu. Komisyon raporu 18 Şubat 2026'da 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilmişti.

“Çerçeve Yasa’nın 12 maddesi ne getiriyor? İşte Meclis’e sunulan teklifin tam içeriği” Her madde için: Madde ne diyor? Kimleri kapsıyor? Kimler kapsam dışında? 5 ve 10 yıllık erteleme ne anlama geliyor? Kasten öldürme suçları açısından ne öngörülüyor? PKK/KCK'nın silah bırakması ve MGK teyidi nasıl düzenleniyor? 17 kişilik TBMM İzleme Komisyonu ne yapacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun yetkileri neler? Başvuru süresi ve itiraz mekanizması nasıl olacak? Teklif gerçekten “af” mı, yoksa şartlı bir hukuki düzenleme mi?