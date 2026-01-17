Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden topluma uzanan tefessüh riskiyle karşı karşıyayız. LGBT'den bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından, aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk.' dedi.

Siyasi partilerinin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacın olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekün bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin sanal kumar ve bahisle mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var.' ifadelerini kullandı.