Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yangı yolu ile görevden alınıp yerine Gürsel Tekin'in Kayyum olarak atanmasının ardından CNH'de endişeler çoğaldı.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanının tutuklanması üzerine başlatılan oparasyonlarla birlikte CHP'nin Genel Merkezi'ne de kayyum atama gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği Genel Kurulu'un iptali için açılan dava devam ederkenCHP Genel Merkezi OÜlağanüstü Kongre kararı alarak tedbir aldı. Belediye Başkanları'nın Ankara'da gerçekleşen CHP 22. Olağanüstü Kurultayı ile şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlanıyor.

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'daki Nâzım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10.00'da toplandı.

Son olağanüstü kurultayını 6 Nisan'da gerçekleştiren CHP bir yılda ikinci kez kurultaya gidiyor. Güven tazelemesi olarak görülen 22. Olağanüstü Kurultayı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarına karşı hamle olarak gerçekleşiyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

Oloğanüstü Genel Kurul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip aday çıkması beklenmiyor. Öte yandan CHP lideri Özel, kurultay öncesi başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak davette bulundu. Pnrotokol Oturma koltuklarında Kılıçdaroğlu'nunadının bulunmaması dikkat çekti. Bunun üzerine yapılan açaklamada davet edilmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'a katılmayacağı öğrenildi.

Özellikle İktidarın ve parti içi muhalefetin etkileriyle CHP, son iki yılda üçüncü kurultayı yapıyor. 4-5 Kasım 2023 taihinde, Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.

Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.

YSK İPTAL TALEBİNİ REDDETMİŞTİR

CHP'li bir delege, 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebi "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşınmıştı.

YSK, 19 Eylül'de yaptığı açıklama ile 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL OY KULLANMAYABİLİR

Bin 127 delege sandığa gidiyor. Kurultayda, kayyum kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul üst kurul delegeleri ile davaya konu 38. Olağan Kurultay'la göreve gelen doğal delegeler oy kullanmayacak.

Bu neden ile Özgür Özel'in de oy kullanmaması bekleniyor.

KURULTAY'DAN GELİŞMELER

CHP’nin 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanların fotoğrafları yer aldı.

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.00'da salona giriş yaptı. Kurultayda Özgür Özel'in bugün doğum günü olduğu da hatırlatıldı.