Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma ve tesis açılış töreninde konuştu. Erdoğan, savunma ihracatının 10 milyar doları aştığını belirterek 2028 hedefinin ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu söyledi. Teknolojik bağımsızlığın şart olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık kendi teknolojisini tasarlayan, yazılımını üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye var' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, envantere katılan SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerin güçlendirildiğini belirterek, 'Güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz' dedi. Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük simülasyon üretim ve entegrasyon merkezlerinden birinin hayata geçeceğini ifade etti. KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarının kritik teknoloji altyapısının daha da sağlamlaştırılacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin savunma alanındaki yerli ve milli kapasitesinin güçlendiğini söyledi.

'10 MİLYAR DOLARI AŞTIK'

Türkiye'nin kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, savunma ve havacılık ihracatında tarihi artış yaşandığını belirterek, 'Geçtiğimiz yıl savunma ihracatımız yüzde 48 artarak 10 milyar doları geride bıraktı. Bu rakam 2002'de sadece 248 milyon dolardı. Halihazırda dünyada en büyük 11'inci savunma ihracatçısıyız. 2028'de 11 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşarak ilk 10'a gireceğiz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki; bugün Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 2025 sonu itibarıyla savunma sanayi proje hacminin 100 milyar doları, proje sayısının ise 1.400'ü aştığını açıkladı.

Konuşmasında milli yazılım vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir ülkenin yazılımları milli değilse güvenli bir gelecekten söz edilemez' dedi. Türkiye'nin kritik verilerinin milli kurumların yazılımlarıyla korunduğunu belirten Erdoğan, HAVELSAN'ın geliştirdiği KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi ile kamu altyapılarının güçlendirildiğini ifade etti.

NATO TATBİKATINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun Almanya'da düzenlenen tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin performansına da değindi. NATO tatbikatında Bayraktar TB3'ün Baltık Denizi'nde atışlı görev icra ederek TCG Anadolu'ya emniyetli iniş yaptığını belirten Erdoğan, bunun dikkat çekici bir başarı olduğunu söyledi. Konuşmasında Türkiye'nin barış ve istikrara katkı sunan bir ülke olma hedefini yineleyen Erdoğan, 'Kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir' dedi.