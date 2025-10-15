Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Güney Afrika'ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.