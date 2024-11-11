Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “İslam ülkeleri olarak İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail’e silah ambargosu uygulanması İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve İsrail’in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi son derece mühimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi açılış oturumunda bir konuşma yaptı.

Zirvenin Riyad’da toplanması nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda bugüne kadar yüzde 70’i çocuk ve kadın 50 bin Filistinlinin şehit olduğuna işaret ederek, şehitler arasında siyasetçiler, direniş önderleri ve Hamas’ın siyasi kanadında ateşkes ve barış için gayret gösterenlerin de bulunduğunu ifade etti.

“GAZZE’YE İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI KONUSUNDA ACİL ÇÖZÜM YOLLARI BULMAMIZ ŞARTTIR”

Şehitleri rahmetle yâd eden ve yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Netanyahu hükûmeti bir yandan İran’a yönelik askerî gerilimi tırmandırırken, diğer yandan Lübnan’ia saldırılarını sürdürüyor. İsrail, insani yardımların dahi Gazze’ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır’da bekletiyor. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze’ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir, engellemeler kalktığında çok daha fazlasını göndermeye de hazırdır.”

“İsrail parlamentosu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler yardım kuruluşu UNRWA’yı yasaklamak suretiyle iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı, Filistinli mültecilerin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in amacı; Gazze’ye yerleşmek, Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria’daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur, buna engel olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“İSRAİL’İN ULUSLARARASI ALANDA TECRİT EDİLMESİ SON DERECE MÜHİMDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bir avuç Batılı ülke İsrail’e askerî, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken, Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı temelinde Filistin’de soykırım suçu işleyenlere özellikle zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eşgüdüm hâlinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir. Aramızdaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davalarımızda bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz. Filistinli kardeşlerimizin de kendi içlerinde millî birlik sağlayabilmelerini gönülden arzu ediyoruz, bunu da ayrıca teşvik ediyoruz. Aziz kardeşlerim; İslam ülkeleri olarak İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail’e silah ambargosu uygulanması İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve İsrail’in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi son derece mühimdir. İsrail’e silah satışının durdurulması aralarında Güvenlik Konseyi’nin daimi iki üyesinin de bulunduğu girişimimize 52 ülke ve iki uluslararası teşkilat destek vermiştir.”

Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan davaya teşkilat üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasının teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak İsrail’e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Netanyahu hükûmetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız” dedi.

“DAHA FAZLA ÜLKENİN FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIMASINI TEŞVİK ETMELİYİZ”

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Uluslararası Adalet Divanı’nın istişari kararının hayata geçirilmesine ilişkin Filistin kararını 18 Eylül’de kabul etti, bunun uygulanmasını yakından takip etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut İsrail hükûmetinin rızasını aramak suretiyle iki devletli bir çözüme ulaşmanın imkânsızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasını teşvik etmeliyiz. Nitekim 7 Ekim’den bu yana dokuz ülke daha Filistin Devleti’ni tanıdı. Güvenlik Konseyi’ndeki direncin de aşılarak Filistin Devleti’nin Birleşmiş Milletler üyesi olduğu günleri göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümü ilerletmek için 30-31 Ekim tarihlerinde Riyad’da düzenlenen Uluslararası İttifak Toplantısı’na 90’ın üzerinde ülkenin katılmasını ümit verici bir gelişme olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Filistin meselesinde tek ses ve tek yürek olduğunu tüm dünyaya göstermesini Rabbimden niyaz ediyor, alınacak kararların tüm ülkelerce harfiyen takip edilmesini ümit ediyorum. Sözlerime son verirken, bugünkü toplantımızdan çıkacak sonuçların Filistin ve Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyor, toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle hitabını bitirdi.