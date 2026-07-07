ANKARA – Dünyanın en önemli güvenlik organizasyonlarından biri olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. İki gün sürecek zirvede 32 NATO üyesi ülkenin liderleri ile ittifakın ortak ülkelerinden üst düzey temsilciler bir araya gelecek.

Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, Ankara'daki organizasyon hem diplomatik hem de güvenlik açısından son yılların en kritik uluslararası toplantılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın Gözü Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere zirvenin gerçekleştirileceği alanlarda olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, binlerce güvenlik personeli görev yapıyor. Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılırken hava sahasında da özel güvenlik uygulamaları devreye alındı.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Birliği temsilcileri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim katılıyor. Ayrıca Asya-Pasifik ve Körfez bölgesinden ortak ülkelerin temsilcileri de toplantılarda yer alacak.

En Kritik Gündem: Savunma Harcamaları

Zirvenin en önemli başlıklarından biri NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırması olacak.

ABD yönetimi uzun süredir Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla kaynak ayırmasını isterken, zirvede müttefiklerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının yüzde 5'ine kadar savunma harcaması yapmalarını öngören hedef yeniden masaya yatırılacak.

Avrupa ülkelerinin milyarlarca dolarlık yeni savunma yatırımlarını açıklamaya hazırlandığı belirtilirken, NATO savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması da görüşülecek.

Ukrayna Savaşı Masada

Rusya-Ukrayna savaşının NATO üzerindeki etkileri zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya verilecek askeri ve mali destekleri değerlendirmesi beklenirken, hava savunma sistemleri, eğitim faaliyetleri ve yeni yardım paketlerinin de görüşülmesi öngörülüyor. Aynı zamanda Avrupa güvenliğinin geleceği ve Rusya kaynaklı tehdit algısı da liderlerin ele alacağı başlıklar arasında yer alıyor.

Orta Doğu Krizi de Gündemde

İsrail-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki güvenlik dengeleri de zirvenin öne çıkan konuları arasında bulunuyor.

Son aylarda yaşanan gelişmeler sonrasında NATO üyeleri bölgedeki güvenlik risklerini, enerji arz güvenliğini ve terörle mücadele konularını kapsamlı şekilde değerlendirecek.

Türkiye İçin Diplomatik Fırsat

Uzmanlara göre zirve, Türkiye açısından yalnızca bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde önemli diplomatik kazanımlar sağlayabilecek bir platform niteliği taşıyor.

Ankara'nın NATO içerisindeki askeri gücü, savunma sanayi kapasitesi ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolünün uluslararası kamuoyuna yeniden gösterilmesi bekleniyor. Türk savunma sanayisinin son yıllarda geliştirdiği ürünlerin de zirve kapsamında uluslararası heyetlere tanıtılması planlanıyor.

İkili Görüşmeler Öne Çıkacak

Zirve kapsamında liderler arasında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok ülkenin lideriyle ayrı ayrı temaslarda bulunması bekleniyor. Görüşmelerde savunma iş birliği, F-35 programı, terörle mücadele, enerji güvenliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Zirvenin Sonunda Ortak Bildiri Bekleniyor

İki gün sürecek toplantıların ardından NATO liderlerinin ortak bir sonuç bildirisi yayımlaması bekleniyor.

Bildirgede NATO'nun caydırıcılığının güçlendirilmesi, savunma sanayisinde iş birliğinin artırılması, Ukrayna'ya destek mekanizmalarının sürdürülmesi ve ittifakın yeni güvenlik stratejisinin ana hatlarının yer alması öngörülüyor.

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