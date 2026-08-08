Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bölgenin güvenlik dengelerini değiştirebilecek önemli bir savunma anlaşmasına imza attı. Mekke’de imzalanan üçlü anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye yönelik saldırı olarak değerlendirilecek.

Mekke’de kritik zirve

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Orta Doğu’da güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde önemli bir adım attı.

Üç ülke arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke’de “Mekke Ortak Savunma Anlaşması” olarak duyurulan kapsamlı savunma düzenlemesi imzalandı.

Anlaşmaya Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Pakistan adına ise Başbakan Şehbaz Şerif imza attı.

Anlaşmanın en önemli unsuru ise ortak savunma ilkesi oldu.

Buna göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, diğer iki ülke tarafından da kendilerine yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecek.

Üç ülke ortak savunma anlayışında buluştu

Yeni anlaşma, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyor.

Anlaşmanın temel hedefleri arasında;

Ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi,

Savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin artırılması,

Terörle mücadelede koordinasyon,

Savunma sanayii alanında ortak çalışmalar,

Bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi,

Stratejik tehditlere karşı ortak hareket kapasitesinin geliştirilmesi

bulunuyor.

Ancak anlaşmanın, tarafların hangi durumda hangi ölçekte askeri destek vereceğine ilişkin ayrıntıları kamuoyuna açıklanmış değil. Bu nedenle “saldırıya uğrayan ülkeye otomatik olarak savaş ilanı” şeklinde yorum yapmak için anlaşmanın uygulama mekanizmalarının daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkması gerekiyor.

Türkiye’nin rolü neden önemli?

Üçlü yapının en dikkat çekici taraflarından biri Türkiye’nin anlaşmaya dahil olması.

Türkiye, NATO üyesi olması, güçlü konvansiyonel askeri kapasitesi ve son yıllarda hızla gelişen savunma sanayii nedeniyle anlaşmanın askeri boyutunda önemli bir aktör konumunda.

Özellikle insansız hava araçları, elektronik harp, füze sistemleri, hava savunma teknolojileri, zırhlı araçlar ve deniz platformları alanında Türkiye'nin sahip olduğu kapasite, üçlü iş birliğinin savunma sanayii boyutunu da öne çıkarıyor.

Suudi Arabistan ise finansal gücü, enerji kaynakları ve Körfez'deki stratejik konumuyla anlaşmaya farklı bir ağırlık kazandırıyor.

Pakistan'ın en önemli stratejik özelliği ise güçlü ordusu ve nükleer silah kapasitesine sahip olması.

Böylece üç ülke; Türkiye'nin askeri ve savunma sanayii kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve enerji gücü, Pakistan'ın askeri ve nükleer caydırıcılığı gibi farklı güç unsurlarını aynı stratejik çerçevede buluşturuyor.

“Yeni bir NATO” mu kuruluyor?

Anlaşmanın duyulmasının ardından en çok tartışılacak başlıklardan biri de bu olacak.

Ancak taraflar anlaşmanın belirli bir ülkeye karşı kurulmuş saldırgan bir askeri blok olmadığını ve temel amacın savunma ile caydırıcılık olduğunu vurguluyor.

Dolayısıyla mevcut haliyle bu yapıyı doğrudan “İslam NATO'su” olarak tanımlamak doğru olmayabilir.

Bununla birlikte anlaşmanın gelecekte daha fazla ülkeyi kapsayıp kapsamayacağı, ortak askeri tatbikatların yapılıp yapılmayacağı ve savunma sanayii projelerinin hangi boyuta ulaşacağı, yeni güvenlik yapılanmasının gerçek kapasitesini belirleyecek.

Anlaşmanın arka planında bölgesel kriz var

Üçlü savunma anlaşması, Orta Doğu'da güvenlik krizlerinin derinleştiği bir dönemde geldi.

İran merkezli bölgesel gerilim, Körfez ülkelerinin güvenlik endişeleri, enerji nakil yollarının tehdit altında olması ve ABD'nin bölgedeki güvenlik rolüne ilişkin tartışmalar, Körfez ülkelerini alternatif ve daha güçlü güvenlik mekanizmaları aramaya yöneltiyor.

Reuters'ın değerlendirmesine göre anlaşma, özellikle bölgedeki artan güvenlik tehdidi karşısında ortak caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte anlaşmanın tarafları, herhangi bir ülkeyi açıkça hedef göstermeyen savunma amaçlı bir düzenleme olduğunu belirtiyor.

ABD'nin bölgedeki rolü yeniden tartışılabilir

Anlaşmanın bir başka önemli boyutu da ABD'nin Orta Doğu'daki geleneksel güvenlik mimarisi.

Suudi Arabistan uzun yıllardır Washington'ın bölgedeki önemli ortaklarından biri.

Ancak son yıllarda Körfez ülkelerinde “kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayabilir miyiz?” tartışması giderek güçleniyor.

Türkiye'nin bu yapıya dahil olması ise tabloyu daha da farklılaştırıyor.

Çünkü Türkiye hem NATO üyesi hem de bağımsız savunma politikaları geliştirmeye çalışan bölgesel bir güç.

Pakistan ise ABD ile geçmişten gelen güvenlik ilişkilerine rağmen Çin ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini de derinleştiren bir ülke.

Bu nedenle Mekke'de imzalanan anlaşma, sadece üç ülkenin askeri iş birliği olarak değil, Orta Doğu ve Güney Asya'daki yeni güvenlik mimarisinin işaretlerinden biri olarak da değerlendirilebilir.

İran nasıl karşılık verdi?

Anlaşmanın bölgedeki en önemli yansımalarından biri İran cephesinde yaşandı.

Tahran yönetimi anlaşmayı eleştirdi ve bunun Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlayacak etkili bir mekanizma olmayacağını savundu.

Bu açıklama, üçlü savunma düzenlemesinin özellikle İran'ın bölgedeki askeri faaliyetleri açısından yakından takip edildiğini gösteriyor.

Savunma sanayii iş birliği de büyüyebilir

Anlaşmanın sadece askeri dayanışmayla sınırlı kalması beklenmiyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda savunma sanayii alanındaki ilişkiler hızla gelişiyor.

İki ülke arasında savunma teknolojileri, yatırım ve ortak üretim başlıklarında görüşmeler yürütülürken, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerine yönelik ilgisi de dikkat çekiyor.

Pakistan'ın da Türkiye ile özellikle hava araçları, deniz platformları ve savunma teknolojileri alanında uzun süredir devam eden iş birlikleri bulunuyor.

Üçlü yapı bu ilişkilerin tek bir stratejik çatı altında birleşmesine imkan sağlayabilir.

“Birimize saldırı, hepimize saldırıdır”

Anlaşmanın siyasi ve stratejik açıdan en dikkat çekici cümlesi ise ortak savunma ilkesi.

Üç ülkenin ortak açıklamasında ortaya konulan anlayışa göre, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye yönelik saldırı kabul edilecek.

Bu madde, klasik bir savunma iş birliği anlaşmasının ötesinde caydırıcılık mesajı taşıyor.

Ancak anlaşmanın hangi saldırıları kapsayacağı, askeri yardımın nasıl devreye gireceği ve karar alma mekanizmasının nasıl işleyeceği konusunda ayrıntıların açıklanması gerekiyor.

Bölgenin güç dengesi değişiyor

Mekke'de imzalanan anlaşma, bölgesel güç dengeleri açısından önemli bir gelişme.

Bir tarafta Türkiye'nin NATO üyeliği ve gelişen savunma sanayii...

Diğer tarafta Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı...

Ve Suudi Arabistan'ın ekonomik, enerji ve jeopolitik ağırlığı...

Bu üç unsur aynı güvenlik çatısı altında buluşuyor.

Dolayısıyla anlaşmanın önemi yalnızca “üç ülke savunma anlaşması imzaladı” cümlesiyle sınırlı değil.

Asıl soru bundan sonra ortaya çıkıyor:

Bu anlaşma üç ülke arasında sınırlı bir güvenlik iş birliği olarak mı kalacak, yoksa Ortadoğu'nun yeni güvenlik mimarisinin temel taşlarından biri mi olacak?

Önümüzdeki dönemde yapılacak ortak tatbikatlar, savunma sanayii anlaşmaları, istihbarat paylaşımı ve olası yeni üye ülkeler bu sorunun cevabını belirleyecek.

Yeni dönemin habercisi mi?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Ortadoğu'da güvenlik denkleminde yeni bir sayfa açtı.

Henüz anlaşmanın bütün uygulama ayrıntıları kamuoyuna açıklanmış değil.

Ancak ortaya konulan “bir ülkeye saldırı, üç ülkeye saldırıdır” ilkesi, üç başkent arasındaki stratejik ilişkilerin geçmişe göre çok daha ileri bir seviyeye taşındığını gösteriyor.

Bundan sonraki süreçte gözler Ankara, Riyad ve İslamabad'ın atacağı adımlarda olacak.

Çünkü Mekke'de atılan imza, yalnızca bir savunma anlaşması değil; değişen Ortadoğu'da yeni bir güç ve caydırıcılık arayışının da önemli işaretlerinden biri.