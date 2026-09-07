ARD ve ZDF'nin sandık çıkış anketlerine göre AfD, oyların yüzde 44’ünden fazlasını alarak seçimi açık ara önde tamamladı. Başbakan Friedrich Merz’in merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise yaklaşık yüzde 18,5’te kaldı. AfD’nin 35 yaşındaki eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund sonuçların ardından, “Bugün tarih yazdık.” dedi. Ancak AfD’nin eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. Nihai sandalye dağılımı, yüzde 5’lik seçim barajının çevresindeki küçük partilerin sonuçlarına göre şekillenecek.