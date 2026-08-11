Türkiye’nin yarım asrı aşkın süredir önde gelen kapı ve mutfak mobilyası üreticisi Aslandağ Grubu, küresel büyüme stratejisinin merkezine ABD’yi yerleştirdi. New York’taki toplu konut projelerinde üç ana tedarikçiden biri olmayı başaran Aslandağ Grubu, New Jersey’de açtığı ve tasarım ödülüne layık görülen mağazasının ardından Washington ve Chicago’da da yeni showroom yatırımlarına hazırlanıyor.

Mobilya sektörü 2025 yılını 4,7 milyar dolarlık ihracat ve 1,4 milyar dolarlık ithalat ile kapatırken, katma değerli ihracat konusunda ABD başı çekiyor. Mobilya üreticileri dünyanın ithalat devi ABD’yi ihracatı artırmaya çalışırken, Türkiye’nin yarım asrı aşkın süredir ulusal kapı ve mutfak mobilya üreticisi Aslandağ Grubu, ABD’nin kapısını altın anahtarla açtı. İstanbul Tuzla ve Sakarya Kaynarca’daki tesislerindeki Artella ve Tresette markalar ıyla Aslandağ Grubu, yıllık 10 bin takım mutfak ve 90 bin adet kapı üretimi gerçekleştiriliyor. Başta ABD, Birleşik Krallık, Almanya olmak üzere 28 ülkeye ihracat yapan Aslandağ Grubu, büyümenin merkezine ABD’yi aldı. New Jersey, Boston, New York, Washington, Chicago, Miami ve San Francisco olmak üzere 7 farklı noktada hizmet veren Aslandağ Grubu, Washington ve Chicago bölgelerinde de yeni showroom yatırımları ve temsil noktaları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

“Hedefimiz sürdürülebilir bir satış ağı kurmak”

ABD’nin en güçlü meslek birliği olan Ulusal Mutfak ve Banyo Birliği (NKBA) tarafından tasarım ödülüne layık görüldüklerinin altını çizen Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Aslandağ, “ABD, mobilya ve iç mekân çözümleri açısından dünyanın en büyük ithalat pazarlarından biridir. Elbette dönemsel olarak anti-damping uygulamaları ve farklı ticari düzenlemeler söz konusu olabiliyor. Ancak pazarın büyüklüğü, proje hacmi ve talep çeşitliliği dikkate alındığında, doğru strateji ile hareket eden firmalar için çok ciddi fırsatlar barındırmaktadır. ABD pazarı, uzun süredir ticari faaliyet yürüttüğümüz ve potansiyeline inandığımız bir pazardı. 7 senedir faaliyet gösterdiğimiz New York’ta, oradaki toplu konut projelerinde üç ana tedarikçiden biri olmayı başardık. Yerel iş ortaklığı modelini devreye aldıktan sonra 15 Ekim 2025’de New Jersey bölgesinde mağazamızı açtık. Bu mağazamız kısa sürede sektörde dikkat çekti ve NKBA tarafından tasarım ödülüne layık görüldü. Hedefimiz yalnızca ürün ihraç eden bir yapı kurmak değil; aynı zamanda markalarımızı hedef pazarlarda doğrudan temsil eden, sürdürülebilir ve güçlü bir satış ağı oluşturmaktır” dedi. Artella markasıyla ahşap iç oda kapıları, yangına dayanıklı kapılar, akustik kapılar ve mekâna özel projelendirilmiş çözümler üretilirken, Tresette markasıyla da modern mutfak ve yaşam alanı çözümlerine odaklanılıyor.