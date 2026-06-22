LONDRA — İngiltere’de siyaset kazanı bir kez daha kaynadı. İşçi Partisi liderliğinde büyük umutlarla iktidara gelen Başbakan Keir Starmer, bugün Downing Sokağı 10 Numara önünde yaptığı sürpriz bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Hükümet içi derin fikir ayrılıkları ve son dönemde tırmanan ekonomik kriz dalgasının ardından gelen bu karar, hem Birleşik Krallık’ta hem de uluslararası kamuoyunda deprem etkisi yarattı.
İşte tarihi istifanın perde arkası, getirdiği yankılar ve İngiltere siyasetini bekleyen yeni senaryolar:
İstifayı Getiren Süreç: "Siyasi Tıkanıklık"
Keir Starmer, istifa konuşmasında özellikle son aylarda parti içi muhalefetle yaşanan "aşılmaz görüş ayrılıklarını" ve ekonomik reform paketlerine gelen sert tepkileri gerekçe gösterdi.
Starmer, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin ihtiyacı olan köklü değişimi gerçekleştirmek adına bana verilen emaneti en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Ancak gelinen noktada, hükümet içindeki bölünmelerin ülkeye hizmet etmeyi engellediğini görüyorum. İngiltere'nin siyasi bir kilitlenmeye değil, güçlü ve birleşik bir liderliğe ihtiyacı var."
Krizin Temel Nedenleri
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Ekonomik Hoşnutsuzluk: Enflasyonist baskılar ve bütçe kesintileri halk tabanında ve sendikalarda büyük huzursuzluk yaratmıştı.
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Parti İçi Bölünmeler: İşçi Partisi'nin sol kanadı ile Starmer'ın merkezci çizgisi arasındaki gerilim kontrol edilemez bir boyuta ulaştı.
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Kamuoyu Baskısı: Son yapılan anketlerde hükümete olan güvenin hızla erimesi, istifa baskılarını zirveye çıkardı.
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Siyasi Depremin Ardından: İngiltere ve Dünyadan İlk Tepkiler
Keir Starmer’ın Downing Sokağı 10 Numara önünde yaptığı veda konuşmasının yankıları dalga dalga büyüyor. Londra siyaset koridorları hareketlenirken, muhalefetten ve uluslararası arenadan jet hızında açıklamalar geldi.
İşte istifa kararının ardından öne çıkan ilk tepkiler:
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Siyasi Depremin Ardından: İngiltere ve Dünyadan İlk Tepkiler
Keir Starmer’ın Downing Sokağı 10 Numara önünde yaptığı veda konuşmasının yankıları dalga dalga büyüyor. Londra siyaset koridorları hareketlenirken, muhalefetten ve uluslararası arenadan jet hızında açıklamalar geldi.
İşte istifa kararının ardından öne çıkan ilk tepkiler:
İngiltere Siyasetinin Tepkisi: "Büyük Bir Başarısızlık" ve "Yeni Başlangıç"
Muhafazakar Parti (Ana Muhalefet)
Muhalefet lideri, Starmer’ın istifasını İşçi Partisi hükümetinin tamamen çöküşü olarak nitelendirdi:
"Bu istifa, sadece bir liderin değil, İşçi Partisi'nin ülkeyi yönetme iddiasının iflasıdır. İngiltere'yi aylardır süren bir belirsizliğe hapsettiler. Ülkenin vakit kaybetmeye tahammülü yok; çözüm parti içi koltuk kavgaları değil, derhal erken seçime gidilmesidir."
İşçi Partisi İçi Tepkiler (Hükümet Kanadı)
Parti içindeki geleneksel sol kanat, Starmer’ın merkezci politikalarının zaten bu sonucu doğuracağını savunurken, Starmer'a yakın isimler hüzünlü ve savunmacı bir ton tercih etti:
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Başbakan Yardımcısı: "Keir, ülkeyi çok zor bir dönemde devraldı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Kendisine hizmetleri için minnettarız. Şimdi odaklanmamız gereken şey, partiyi bir arada tutmak ve reformlarımıza devam edecek yeni bir lider seçmektir."
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Parti İçi Sol Muhalefet: "Bu sonuç kaçınılmazdı. Halkın kemer sıkma politikalarına ve vaatlerden geri adım atılmasına tahammülü kalmamıştı. İşçi Partisi özüne, yani işçi sınıfının gerçek sorunlarına geri dönmelidir."
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Siyasi belirsizlik, finans piyasalarını da anında vurdu. İstifa haberinin ekranlara düşmesiyle birlikte:
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İngiliz Sterlini (GBP): ABD Doları ve Euro karşısında hızla değer kaybetti.
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Londra Borsası (FTSE 100): Güne düşüşle devam ederken, analistler yeni başbakanın kim olacağı netleşene kadar piyasalardaki dalgalanmanın süreceğini öngörüyor.
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Liberal Demokratlar
"Halk artık Downing Sokağı'ndaki bu bitmek bilmeyen pembe diziden sıkıldı. İngiltere'nin acilen istikrara ve ekonomik çözümlere ihtiyacı var."
Uluslararası Kamuoyunun Tepkisi: "İstikrarsızlık" Endişesi
Dünya liderleri ve uluslararası kuruluşlar, Avrupa’nın en önemli aktörlerinden biri olan İngiltere’deki bu ani değişimi yakından ve biraz da endişeyle takip ediyor.
🇺🇸 Washington (ABD Yönetimi)
Beyaz Saray yetkilileri, İngiltere ile olan "özel ilişkinin" bireylerden bağımsız olduğunu vurgulayan diplomatik bir açıklama yaptı:
"Başbakan Starmer ile küresel güvenlik ve ekonomik iş birliği konularında yakın bir ortaklık yürüttük. Birleşik Krallık, ABD'nin en kararlı müttefiklerinden biridir. Londra'daki süreci yakından takip ediyoruz ve yeni kurulacak hükümetle de aynı kararlılıkla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
🇪🇺 Brüksel (Avrupa Birliği)
Avrupa Komisyonu’ndan gelen ilk tepkiler, özellikle Brexit sonrası ilişkilerin seyri açısından temkinliydi:
"İngiltere'nin iç siyasi kararlarına saygı duyuyoruz. Temennimiz, bu sürecin AB-Birleşik Krallık ilişkilerindeki mevcut yapıcı diyalog zeminine zarar vermemesidir. İstikrarlı bir ortak, Avrupa'nın ortak güvenliği ve ticareti için her zaman kritiktir."
Piyasaların İlk Tepkisi: Sterlin Düşüşte
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Siyasi belirsizlik, finans piyasalarını da anında vurdu. İstifa haberinin ekranlara düşmesiyle birlikte:
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İngiliz Sterlini (GBP): ABD Doları ve Euro karşısında hızla değer kaybetti.
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Londra Borsası (FTSE 100): Güne düşüşle devam ederken, analistler yeni başbakanın kim olacağı netleşene kadar piyasalardaki dalgalanmanın süreceğini öngörüyor.