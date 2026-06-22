LONDRA — İngiltere’de siyaset kazanı bir kez daha kaynadı. İşçi Partisi liderliğinde büyük umutlarla iktidara gelen Başbakan Keir Starmer, bugün Downing Sokağı 10 Numara önünde yaptığı sürpriz bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hükümet içi derin fikir ayrılıkları ve son dönemde tırmanan ekonomik kriz dalgasının ardından gelen bu karar, hem Birleşik Krallık’ta hem de uluslararası kamuoyunda deprem etkisi yarattı.

İşte tarihi istifanın perde arkası, getirdiği yankılar ve İngiltere siyasetini bekleyen yeni senaryolar:

İstifayı Getiren Süreç: "Siyasi Tıkanıklık"

Keir Starmer, istifa konuşmasında özellikle son aylarda parti içi muhalefetle yaşanan "aşılmaz görüş ayrılıklarını" ve ekonomik reform paketlerine gelen sert tepkileri gerekçe gösterdi.

Starmer, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin ihtiyacı olan köklü değişimi gerçekleştirmek adına bana verilen emaneti en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Ancak gelinen noktada, hükümet içindeki bölünmelerin ülkeye hizmet etmeyi engellediğini görüyorum. İngiltere'nin siyasi bir kilitlenmeye değil, güçlü ve birleşik bir liderliğe ihtiyacı var."

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