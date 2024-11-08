Gazze’de katliamlar, Kudüs’te ev yıkımları ve Mescid-i Aksâ’ya yapılan baskınlar devam ederken işgalci İsrail’in etki ajanları Türkiye’den Kudüs’e yardım çalışmalarını durdurmak için harekete geçti.

İsrail ajanları sosyal medyada Türkiye’de Kudüs için çalışan kurumların itibarını zedeleyerek Müslümanlar kendi aralarında kavga ediyorlar izlenimi vermek için Türkiye’de faaliyet gösteren bazı derneklerle ilgili Hamas tarafından açıklama yapılıyormuş gibi paylaşımlar yaptırmaya başladı.

Bir yıldan daha uzun süredir Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail, Filistin halkını zor durumda bırakmak için her alanda saldırganlığa devam ediyor.

Gazze’de davam eden işgal ile daha da savunmasız kalan Kudüslü Müslümanları hedef alan İsrail, zor şartlarda yaşamaya çalışan Kudüslüleri şehri terk etmeye zorluyor. Bu nedenle Kudüslülerin direnişini, Kudüs'ün yahudileştirilmesi ve Mescid-i Aksa'nın işgali önündeki en büyük engel olarak görüyor.

Kudüs’ün İslami kimliğini korumaya çalışan Kudüslüler, şehirlerini terk etmeye zorlayan bir işgal politikasıyla karşı karşıya. Bu politikalar, hayatlarını zorlaştıran yüksek vergiler, tutuklamalar, ev hapsi, çocukların hapsedilmesi, sürgünler ve ailelerin dağılması gibi yöntemlerle uygulanıyor. Bu durum, ekonomik sıkıntılara yol açarak ailelerin gelir kaybına neden oluyor ve yaşam maliyetlerini arttırıyor. Kudüslüler arasında yoksulluk oranı %80’i aşarken, işsizlik oranı da %40 civarında. Bu nedenle, sosyal alanın desteklenmesi büyük bir önem taşıyor; zira bu destek, diğer alanlar üzerinde de olumlu etkiler oluşturuyor.

Gazze savaşını ve Kudüslülerin yalnız kalmasını fırsat bilen İsrail, Kudüs’teki Müslümanlar için yardımlar yapan kuruluşları da hedefe koymayı ihmal etmiyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren ve tek çalışma alanı Kudüs ve Mescid-i Aksâ olan kurumlar bu günlerde İsrail’in etki ajanlarının hedefinde. Özellikle Türk halkının ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Filistin halkına daima sonsuz destek vermesinden rahatsız olan işgalci İsrail, bu dernek ve vakıflar hakkında itibar suikastı düzenlemek için düğmeye bastı.

Kudüs halkının her türlü ihtiyacını karşılamak ve işgal altındaki yaşamlarını bir nebze olsun rahatlatmak için çaba gösteren Türkiye’deki kurumlar bu güne kadar yaptıkları yardımlar ve projelerle göz dolduruyorlar. Bu kurumların en başında gelen ve 15 Kasımda Türkiye’deki STK’ları Kudüs’te yaptığı faaliyetleri uluslararası kuruluşlara tanıtmak için 10. yıl etkinliklerini düzenleyecek olan Ümmet Vakfı da bu günlerde İsrail’in etki ajanlarının listesinin başında geliyor.

Gazze’de katliamlar, Kudüs’te ev yıkımları ve Mescid-i Aksâ’ya yapılan baskınlar devam ederken işgalci İsrail; hem bu kurumların itibarını zedelemek hem de Müslümanlar kendi aralarında kavga ediyorlar izlenimi vermek için Türkiye’de faaliyet gösteren bazı derneklerle ilgili sanki Hamas tarafından açıklama yapılıyormuş gibi sosyal medya paylaşımları yaptırmaya başladı.

Bahsi geçen paylaşımlarda dernekler, vakıflar ve bazı kişilerle ilgili çeşitli yalan beyanlar dile getirilirken bu paylaşımların bazı iyi niyetli insanlar tarafından da paylaşıldığı görüldü.

Türkiye’nin Kudüs’e desteğini frenlemek için harekete geçen İsrail sosyal medyada oluşturduğu içeriklerle hedef haline getirdiği bazı iyi niyetli sosyal medya kullanıcılarını bu paylaşımların gerçek olduğunu düşündürterek Ümmet Vakfı’nın 10. Yıl programını boykot etme çağrısı yaptı.

Konu ile ilgili haber merkezimize konuşan Ümmet Vakfı yetkilisi “ Bizler Ümmet Vakfı olarak kurulduğumuz günden beri Kudüs halkının ve Mescid-i Aksâ muhafızlarının yanında olduk. Bu günden sonra da olmaya devam edeceğiz. Vakıf olarak hiçbir organizasyona, kuruluşa, cemaate veya siyasi oluşuma bağlı olmadık ve kimseden talimat almadık. Bizler ilk kıblemize en iyi şekilde hizmet etmek için faaliyet gösteren ve yaptığı faaliyetler yetkili kurumlar tarafından sürekli denetlenen şeffaf bir kurumuz. Hiçbir zaman Ülkemizi ve Kudüs halkını zor durumda bırakacak ne bir söylem nede bir faaliyet içinde olmadık asla da olmayız. Müslümanlar arasına fitne sokmak isteyen kimseye de bu güne kadar fırsat vermedik. Biz kim ne derse desin bu gün önümüze bakarak her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyacı olan Kudüs halkı ve Mescid-i Aksâ için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki STK’ları Kudüs’te yaptığı faaliyetleri uluslararası kuruluşlara tanıtmak için 10. Yıl etkinliklerini düzenleyecek olan Ümmet Vakfı avukatlarının sosyal medyada faaliyet gösteren bu etki ajanları hakkında hukuki işlem yapmak üzere hazırlık yaptıkları da ayrıca belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarından birçoğunun paylaşılan gönderilerin altında bunun bir fitne hareketi olduğu ve bu tür açıklamaların asla Müslümanlara bir fayda getirmeyeceğini ifade eden yorumları Türkiye’deki önemli kurumlar üzerinde oyun oynamaya çalışan İsrail’in bir hamlesinin daha boşa çıktığını gösterdi.