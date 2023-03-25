Yarım asırdır ilim ile insanı buluşturan İlim Yayma Vakfı 52. Olağan Genel Kurulu Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurul Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ile akademi, siyaset, iş, sanat ve vakıf camiasından çok sayıda seçkin ismin katıldığı genel kurul toplantısının öne çıkan gündemi vakfın 50 yılı aşan hizmetleri oldu..

Depremzedeler İçin Yardım Toplandı

Genel Kurul toplantısı öncesinde Atatürk Kültür Merkezi salonu girişine depremzedelere destek amacıyla özel yardım çekmeceleri oluşturuldu. Genel Kurul toplantısına gelen konuklar İsme özel ve genel olarak hazırlanan 100 adet çekmecedeki formları doldurarak nakdi bağışta bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’İYV Ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller yetiştirmenin ceddiyle çalışıyor’’

İlim Yayma Vakfı 52. Olağan Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına vakfın 50 yılı aşan meşakkatli yolculuğuna değinerek başladı:

‘’Kendi alanında güçlü bir geleneği temsil eden İlim Yayma Vakfımız davamızın bayraktarları arasında yer alıyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller yetiştirmenin ceddiyle çalışıyor. Vakfımızın tedrisatından geçen binlerce kardeşimiz insanlığa hizmet ediyor. Bu fani dünyada mal, mülk, koltuk değil; ülkesine milletine, ümmete ve insanlığa hayırlı işler yapmaktır. Bizler kalıcı eserler için çalışan insanlarız. 40 yıldır siyasetin farklı kulvarlarında aziz millete aşkla hizmet ediyoruz. Allah'ın takdiri, milletimizin tensipleriyle başbakan, cumhurbaşkanı olarak çok önemli projelere imza attık. Bu aziz vatanı payidar kılmak, küresel nizamda hak ettiği yere ulaştırmak için çaba harcadık. Gerçekten çetin mücadeleler verdik.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Vakıflarımız şov yapmadan gurur verici işlere imza atıyorlar’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıfların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlara sessiz sedasız büyük yardımlarda bulunduğunu söyledi:

‘’Arama kurtarmadan gıda ve erzak teminine kadar her alanda vakıflarımız aktif bir şekilde sahada koşturuyorlar. Depremin yaralarının bir an önce sarılması için canla başla çalışıyorlar. Şov yapmadan gurur verici işlere imza atıyorlar. Tüm vakıf ve derneklerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız cansiperane çalışmalarınız dolayısıyla sizlerle birlikte tüm vakıf, dernek ve ilim irfan kuruluşlarımıza dua ve teşekkür ediyor. Elbette bu dualar bizi teşvik etmenin yanı sıra omuzlarımızdaki yükü de ağırlaştırmaktadır. Umudunu bize bağlamış, yüzünü bize çevirmiş hiçbir kardeşimize mahcup olmama mesuliyetiyle karşı karşıyayız.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’ Ayasofya’nın açılışı ile Türkiye bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir.’’

Geçmiş dönemlerde mütedeyyin insanların büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şair Necip Fazıl Kısakürek’le ilgili bir anısını da anlattı:

‘‘Geçmişte başörtülü kızlarımızı biz unutamayız. Sakalından giysisinden dolayı horlananları unutamayız. Askerdeki torunlarının yemin törenlerine katılamayan ninelerimizi unutamayız. Hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerle kast sistemini ortadan kaldırdık. Burası çok önemli.. Sultanahmet'teyiz üstat (Necip Fazıl Kısakürek) konuşuyor. Ben spikerliğini yapıyorum. Konuşmasında ‘Ayasofya açılacak hem de öyle açılacak ki adeta sayfalar açılırcasına açılacak’ dedi. Daha sonra Ayasofya'yı açan imzayı da biz attık. Türkiye bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir.’’

Nurettin Alan: Vakfımızın tedrisatından geçen binlerce kardeşimiz insanlığa hizmet ediyor.’’

52. Olağan Genel Kurulda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Avukat Nurettin Alan şunları söyledi:

‘’Kurulduğu yıllarda Anadolu’dan İstanbul’a gelen öğrencilerin yeme içme barınma gibi hizmetlerini karşılayan vakfımız, ilerleyen yıllarda öğrencilerin akademik gelişmelerine katkı sunmak amacı ile yüksek lisans ve doktora misafirhanesi kurmuş ve akademik araştırma bursları ve yurtdışı destekleri ile akademik çalışmaları desteklemiştir. Yine İmam Hatip Okullarının yapılmasında ve öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının giderilmesinde Vakfımız 50 yıl boyunca hizmet etmiştir. Vakfımız bu gün 50’den fazla ülkeden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü 11 bine yakın öğrencisi ile Sabahattin Zaim Üniversitesinde akademik hayata katkı sunmaya devam etmektedir.’’

Nurettin Alan: ‘’Bütçemizin önemli bir bölümünü deprem bölgesine ayırdık’’

‘’Yine kurulduğu günden bu yana devam eden yurt hizmetleri bugün de artarak devam etmektedir. Deprem nedeni ile vakfımız faaliyetleri için ayırdığı bütçesinin bir bölümünü deprem bölgesine ayırmış bu çerçevede deprem bölgesinde bulunan 50 okula 50 kütüphane yaptırmayı planlamıştır. Yine ramazan boyunca deprem bölgesinde her gün 1000 kişiye iftar ve sahur verilmektedir. 50. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek “kültürel, akademik ve vizyoner” nitelikteki onlarca projenin toplumumuz, gençlerimiz ve ilim yolcularımız için hayırlara vesile olacağına yürekten inanıyoruz. 50 yıldır atılan bütün tohumlar meyveye durmuştur. Yetiştirilen bütün öğrenciler ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insanlığın refahı için canla başla çalışmalarına devam etmektedir.’’

İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından olan ve vakfa büyük katkılarda bulunan önemli isimlerin torunları Ali Ülker, Mustafa Nazif Çelebi, Murat Yalçıntaş, Muhammed Hasan Topbaş ve Bekir Sakıb Şahinoğlu Nesilden Nesile Hizmet Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldılar.

İYV Prestij Kitabı Tanıtıldı

İlim Yayma Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında 50. Yıl dolayısıyla özel olarak hazırlanan “İYV 50 Yılda 50 Vakıf İnsan” kitabı da tanıtıldı. Kitapta, İlim Yayma Vakfı’na büyük hizmetlerde bulunmuş eski yöneticilerin ve önemli isimlerin kendi anlatımlarıyla vakfın çalışmalarına yönelik değerlendirmeleri ve hatıraları yer alıyor. Prestij Kitabı, İlim Yayma Vakfı’nın 70’li yıllardan günümüze geçirdiği meşakkatli yolculuğun önemli aşamalarını ve hatıraları günümüze taşıyor.

Toplantıda vakfın bir yıllık faaliyet raporu, gelir gider tabloları, murakabe heyeti raporu ile 2023 yılı tahmini bütçesi, genel kurulun onayına sunularak kabul edildi.