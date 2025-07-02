Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi’nin açılışında CHP’yi eleştirerek, "Marjinalleşen CHP, milletten kopuk provokatörlerin oyuncağı oldu. Özgür Özel’in yolu çıkmaz sokak" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi’nin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, eğitimden yapay zekâya kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek üç günlük programın hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’ye sert eleştiriler yöneltti.

CHP’nin “belediye soyguncularının, milletten kopuk marjinallerin, maskeli provokatörlerin ve ağzı bozuk sokak eşkıyalarının oyuncağı haline geldiğini” savundu.

“CHP, tek başına karar alma ehliyeti olmayan bir şahsın ve şürekâsının elinde giderek marjinalleşiyor” diyen Erdoğan, ana muhalefet partisinin yönetilmediğini, “dümeni kilitlenmiş gemi misali sürüklenmekte” olduğunu ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Programı https://t.co/OZJrwDz7Qx— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2025

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YOLU ÇIKMAZ SOKAK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Erdoğan, “Gerilim, nefret, hakaret ve kutuplaştırma siyasetiyle varılacak yer sadece acı ve pişmanlıktır” dedi. “Açık söylüyorum, başaramayacaklar” diyen Erdoğan, AK Parti’nin samimi dileğinin CHP’nin kendini toparlaması, rotasını bulması ve Ankara merkezli siyaset yapması olduğunu ifade ederek, aklı başında herkesin bu gerçeği net gördüğünü söyledi.

Türk milletinin basiret ve ferasetiyle CHP’nin ülkeyi çekmeye çalıştığı tuzağa düşmeyeceğini vurgulayan Cumhrubaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin sükûnetini koruyarak kardeşlikten taviz vermeyeceğini belirtti.