ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

Türkiye Basın Federasyonu’na teşekkür eden Erdoğan, ödül alan basın mensuplarını ve kuruluşlarını tebrik etti. Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 212 gazeteciyi anarak, “Hakikat savunucusu bu kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

10'uncu Anadolu Medya Ödülleri https://t.co/ML72hCw8lk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 6, 2025

“ANADOLU MEDYASI DEMOKRASİNİN TEMİNATI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgür ve millî basının toplumun doğru bilgilendirilmesi ve millî iradenin destekçisi olduğunu belirtti. Anadolu medyasını “topraklar kadar bu topraklara ait” olarak niteleyen Erdoğan, “Yalan ve dezenformasyon çağında hakikat mücadelesine gönül vermiş medya mensuplarıyla dayanışmamız güçleniyor. Anadolu medyası varsa milletin sesi vardır. Sesiniz gür çıktıkça demokrasimiz serpilecek” diye konuştu.

Yarım asırlık siyasi hayatında medya baskılarına maruz kaldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. 28 Şubat’ın karanlık medya atmosferini geride bıraktık. Anadolu medyası, ekonomik zorluklara ve yerel baskılara rağmen halkın vicdanını temsil ediyor. 320 mahalli ve bölgesel yayın organını bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Derneği, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor” dedi.

Erdoğan, Anadolu medyasının tarih yazdığını, sessiz çoğunluğun sesi olduğunu ve kutuplaşan medya düzeninde özgün duruş sergilediğini vurgulayarak, “Varlığınız hayati. Rabb’im başarılarınızı daim etsin” temennisinde bulundu.