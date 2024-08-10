Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türk sporuna kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Osmaniye Spor, Van Spor ve Silifke Spor’un kampları tüm hızıyla sürüyor.KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası bir turizm merkezi olarak adından söz ettiren Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve gayretleri sayesinde kış sporlarının yanı sıra yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat turizmi ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede görev alan spor merkezi olarak ön plana çıkıyor.

2024 Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet sunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futbol sahaları birçok takıma ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Osmaniye Spor, Van Spor ve Silifke Spor’un kampları tüm hızıyla sürerken, kamp merkezinde Van Spor ile Silifke Spor arasında sezon öncesi bir hazırlık maçı da gerçekleştirildi.