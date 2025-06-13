Anadolu’nun incisi Kayseri’nin turizmde amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne üyelik daveti aldı.KAYSERİ (İGFA) - 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan ve yerel yönetim tarafından işletilen tek tesis olan Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne üyelik daveti alarak bir başarıya daha imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kentin turizm potansiyelini en isabetli yatırımlarla arttırarak Kayseri’yi turizmde zirveye taşıma yönündeki gayretleri meyvelerini bir bir topluyor.

Bu çerçevede her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından turistlerin akınına uğrayarak 2024-2025 kış sezonunda yaklaşık 3 milyon kayak tutkununu ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne üyelik daveti aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın destekleriyle faaliyetlerini yürüten ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan’ın üyesi olduğu TDT Türk Kayak Merkezleri Birliği, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’ni birliğe dâhil edecek. Sınırlarını global ölçekte genişletmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş., üyelik sertifikasını almak üzere 11-14 Temmuz 2025 tarihlerinde Azerbaycan Şah Dağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezleri Birliği Zirvesi' 'ne katılacak ve zirvede Kayseri ve Erciyes'i tanıtacak.