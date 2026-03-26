Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ''İzmir Öğretmen Akademileri'', yeni dönemde faaliyetlerine devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Akademileri; Edebiyat Akademisi, Şehir ve Kültür Akademisi, Felsefe ve Düşünce Akademisi ve Müzik Akademisi ile öğretmenlerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor.

23-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen üç farklı akademiye çok sayıda öğretmen katıldı. 'Edebiyat Akademisi' kapsamında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya, İzmir Cumhuriyet Müzesinde 'Gelenek, Modernite ve Sonrası: Türk Şiirinin Gelenekle İmtihanı' başlıklı bir eğitim verdi.

'Şehir ve Kültür Akademisi'nde ise İKSF Müdür Yardımcısı G. Elif Erginer'in sunumuyla 'İzmir'in Kültür ve Sanat Beşiği Olarak İKSF' eğitimi, (İKSF)İzmir Kültür Sanat Fabrikasında gerçekleştirildi. Son olarak 'Felsefe ve Düşünce Akademisi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkeri tarafından verilen 'Düşünce, Hayat ve Sanat: İnsan Bunun Neresinde?' konulu eğitim de yine İzmir Cumhuriyet Müzesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Alanında uzman akademisyenler, eğitimciler ve sanatçıların katkılarıyla gerçekleştirilen akademi programlarında öğretmenler; meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra kültürel, sanatsal ve entelektüel birikimlerini artırma fırsatı buldular. Ayrıca katılımcıların aktif olarak yer aldığı, etkileşimli ve nitelikli içeriklerle yürütülen akademi çalışmaları; öğretmenler arası iş birliğini güçlendirerek bilgi paylaşımını artırdı.

Akademi faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam edecektir.