Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan Ayışığı İskelesi'nde bakım ve onarım çalışmalarını hayata geçiriyor.

ORDU (İGFA) - Çalışmalar kapsamında, toplam 300 metrekare taban alanına sahip iskelenin kullanım ömrünü tamamlayan ve tehlike arz eden ahşap döşemeleri sökülerek yenileri ile değiştirilecek. Ayrıca yaklaşık 130 metre uzunluğundaki korkuluklar da tamamen yenilenerek daha güvenli hale getirilecek.

Proje dahilinde vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1 adet merdiven ile birlikte engelli rampası inşa edilecek. Bunun yanı sıra iskelenin elektrik tesisatları da baştan sona yenilenerek daha modern ve güvenli bir altyapı oluşturulacak.

Öte yandan mevcut iskelenin rıhtım kısmında da düzenleme yapılacak. Yapılacak tadilat ile tekne yanaşmaları ile yolcu iniş ve binişleri daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte Ayışığı İskelesi, hem estetik görünümü hem de fonksiyonel yapısıyla vatandaşların daha güvenli ve rahat bir şekilde faydalanabileceği bir yaşam alanı olarak yeniden hizmete sunulacak.