Konya Karatay'da kültür ve sanatın nabzı bu kez vatan sevgisiyle yoğrulmuş türkülerle attı. Karatay Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Memed' konseri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlam ve ruhunu sanatseverlerle buluşturdu.

KONYA (İGFA) - Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. 54 kişilik güçlü koro unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Programda, Çanakkale ruhunu, kahramanlığı, vatan sevgisini ve Anadolu'nun derin izlerini yansıtan türküler seslendirildi. 'Çanakkale İçinde', 'Çırpınırdın Karadeniz', 'Hoş Gelişler Ola' ve 'Bu Bayrak' gibi milletin hafızasına kazınmış eserler, dinleyenleri geçmişten bugüne uzanan ortak bir duyguda buluşturdu.

Şef Doç. Dr. Soner Algı yönetiminde sahnelenen konser, Çanakkale'de verilen eşsiz mücadelenin ve aziz şehitlerin hatırasını bir kez daha yâd etme imkanı sundu. Salonu dolduran vatandaşlar, türkülere zaman zaman eşlik ederek geceye ortak olurken duygu dolu anlar yaşandı.

DEKAN BİÇER: ÇANAKKALE, İMAN VE FEDAKARLIĞIN DESTANIDIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, konserde yaptığı konuşmada 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, milletin iman, cesaret ve fedakarlıkla yazdığı büyük bir destan olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade eden Biçer, 'Çanakkale geçilmez diyerek vatan toprağı uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız, bağımsızlığımızın en büyük teminatıdır.' dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Size ölmeyi emrediyorum' sözünün, o dönemdeki sarsılmaz iradenin en güçlü göstergesi olduğuna dikkat çeken Biçer, bu ruhun bugün de milletin en önemli mirası olduğunu belirtti.

Dekan Biçer, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade ederek, hazırlanan konserin aziz şehitlerin ruhlarını şad etmesini temenni etti.







