Şile Halk Eğitim Merkezi 2024/2025 eğitim öğretim dönemi yılsonu etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanında düzenlenen muhteşem defilede Şile Bezi Kumaşların yanı sıra farklı kumaşlardan hazırlanan yaklaşık 40 adet kıyafeti profesyonel mankenler tarafından katılımcılara tanıtıldı. Nurcan KIRCALI - İSTANBUL (İGFA) - Mankenler Yağmur Ayaz ,Yağmur Türkmenoğlu ,Nisan Gündüz,Sıla Tombaş ,Cansu Alaçam,Ertunç Sade kursiyerlerin hazırladığı kıyafetleri koreografisi Modacı Ercan Arslan gerçekleştirilen muhteşem defile gerçekleştirildi. Muhteşem defilede çocuk kıyafetlerini Şile Halk Eğitim Merkezi Anasınıfı öğrencileri mankenlere eşlik ettiler. Minik mankenlerin muhteşem performansı defileye renkli görüntüler kazandırdı.

Modacı ayrıca Şile Bezi sektörünün tanınan ismi Ercan Arslan Şile Bezi Festivallerinde, Beylerbeyi ve Dolmabahçe Saraylarında, Ağva, Şuayipli Mahallerinde ve yurtdışı gibi birçok noktada defileler hazırlayarak Şile Bezinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması noktasında başarılı çalışmalara imza attı.

ŞİLE HALK EĞİTİM MERKEZİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA BÜYÜK EMEK VAR...

Modacı ve Şile Bezi sektörünün tanınmış ismi Ercan Arslan Şile Halk Eğitim Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde yakından incelediğini ve büyük emeklerin sarf edildiğini gördüm, şahsım ve ekip arkadaşlarımla bizde bir destek verelim istedik ve defile programıyla emeği geçen hanımefendilerin yanında olduk dedi.

Şile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yüksel Urun defile etkinliği ile ilgili açıklamasında 2024/2025 eğitim yılı sonunda her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek kursiyerlerimiz bir yıllık çalışmalarını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu yıl ilk olarak Modacı Ercan Arslan’ın desteğiyle Atatürk Meydanında açık hava defilesiyle kursiyerlerimizin hazırladıkları kıyafetleri profesyonel mankenler tarafında defileyle taçlanması etkinliğimize ayrı renk kattı değerlendirmesi yaptı.

Defile sonunda Kurum Müdürü Yüksel Urun Modacı Ercan Arslan’a günün anısına anı plaketi verdi.

Atatürk Meydanında gerçekleşen Defileye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Halk Eğitim Müdürü Yüksel Urun, Kurum eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.