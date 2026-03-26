GTÜ ailesinin 131 üyesinin katılımıyla hazırlanan 'GTÜ İçin Çal-3' projesi, Çanakkale ruhunu teknik ve akademik kimliğin sanatsal duyarlılığıyla buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü kapsamında anlamlı bir sanatsal çalışmaya imza attı.

Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan 'GTÜ İçin Çal-3' projesinin ön gösterimi, 25 Mart tarihinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Üniversite kampüsünde ve çeşitli mekanlarda çekilen video çalışması, Çanakkale ruhunu GTÜ'nün kurumsal aidiyetiyle harmanlayarak izleyicilere sundu.

REKTÖR PROF. DR. MANTAR: 'ÇANAKKALE BİR AHLAK DERSİDİR'

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Çanakkale Zaferi'nin askeri başarısının ötesinde, Türk milletinin en zor koşullarda bile koruduğu insani değerlerin ve ahlaki duruşun önemini vurguladı.

Sanatın üniversite yaşamındaki asli rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Mantar, GTÜ'nün teknik kimliğinin sanatsal duyarlılıkla beslenmesinin akademik üretkenliği ve kurumsal aidiyeti güçlendirdiğini ifade etti.

TARİHSEL VE STRATEJİK PERSPEKTİF

Etkinlik kapsamında Tarihçi Yazar Dr. Recep Kankal, 'Çanakkale Kara ve Deniz Zaferleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Kankal, zaferin stratejik sonuçlarının yanı sıra Türk askerinin cephedeki yüksek etik değerlerini örneklerle aktardı.

Sunumda, Nusret Mayın Gemisi'nin stratejik hamleleri, Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği gibi dönüm noktaları vurgulanarak, zaferin dünya tarihinin seyrini değiştiren etkileri ele alındı.

131 KİŞİLİK DEV KADRO İLE 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'

Şef Ünal Dursun yönetiminde, 131 akademik-idari personel ve öğrencinin ortak emeğiyle hazırlanan 'Hey On Beşli' ve 'Çanakkale Türküsü' klibi, gösterim sırasında duygu dolu anlara sahne oldu.

Hazırlık sürecinde her branştan katılımcının özgün katkısının önemsendiğini belirten Şef Dursun, projenin milli hafızayı ve üniversite kimliğini bütünleştiren bir hatıra olduğunu dile getirdi. Program, projeye katkı sunanlara takdim edilen teşekkür plaketleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'GTÜ İçin Çal-3' klibi, GTÜ'nün Youtube ve diğer sosyal medya hesaplarından izlenebilir.