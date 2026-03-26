Erasmus projesi kapsamında İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nin misafiri olarak İspanya'dan İnegöl'e gelen 8 kişilik heyet, İnegöl Belediyesi'nin Nöbetçi Kitaphane formatını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın eşlik ettiği misafirler, kitaphaneye uygulamasının kendilerine çok mutlu ettiğini ve çok beğendiklerini söylediler.

BURSA (İGFA) - İnegöl HEM, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu kapsamında İspanya'dan gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

İspanya'nın Vigo şehrinde faaliyet gösteren Escola Oficial de Idiomas adlı yetişkin eğitim kurumundan 8 yetişkin öğrenici ve 2 eğitimci İnegöl'e geldi. İspanyol heyet, Halk Eğitim Merkezi mihmandarlığında şehirde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında Salı günü Belediye Başkanı Alper Taban'ı da makamında ziyaret ettiler.

Program kapsamında İnegöl'de Halk Eğitimi Merkezinin tanıtılması, Yabancılara Türkçe Öğretimi kurslarının ziyaret edilmesi ve iş başı gözlem faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile İnegöl'ün sosyal, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan temaslarda bulunan misafir heyete Başkan Taban'ı ziyareti sırasında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk'te eşlik etti.

Başkanlık makamında yapılan ziyaretin ardından İspanya heyetine İnegöl Belediyesi'nin İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Gastro İnegöl Restoranı ile Nöbetçi Kitaphane gezdirildi. Heyet, Nöbetçi Kitaphane uygulamasını çok beğendi.

İspanya heyetinin ziyaretine ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, 'İspanya'dan bir heyeti misafir ettik. Halk Eğitim Merkezimizin bir projesi için Türkiye'ye geldiler. Birkaç şehir dolaşacaklar, bunlardan biri de İnegöl. Bu heyette yetişkin öğrenciler var. Kendilerine belediyemizin uygulamalarını anlattık, şehrimizi tanıttık. İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Gastro İnegöl ve Nöbetçi Kitaphanemizi de yerinde ziyaret ederek tanıttık. Ziyaretleri sırasında İnegöl'de kendilerini çok huzurlu hissettiklerini söylediler. Kitaphanelerimizden bahsettim, burada master programlı öğrenciler de var, doktora, yüksek lisans hazırlığında olan, üniversite okuyor ancak buradan faydalanıyor, üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri, liseye hazırlanan ortaokul öğrencileri, ilkokul ve anasınıfına kadar her yaşa hitap eden gruplar olduğunu söyledim. Bu merkezlerden çok mutlu oldular, çok beğendiler. Yerinde de inceledik' dedi.