Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 55 yıllık su deposunu 3 kat kapasiteye sahip modern sistemle yeniliyor. 9,2 kilometrelik iletim hattını da kapsayan yatırımla Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesi'nde kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir su temini hedefleniyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin altyapısını güçlendirmek için sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor.

Uzunpınar Mahallesi'nde yaklaşık 55 yıldır hizmet veren, teknik ömrünü tamamlamış ve kapasitesi yetersiz kalan 100 metreküplük ayaklı su deposunun yerine inşa edilen 300 metreküplük modern içme suyu deposu, bölgenin artan su ihtiyacına kalıcı çözüm sunacak.

Toplam 35,5 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, sadece kapasite artışıyla değil, aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir dönüşüm sağlıyor.



PROJEDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA GERİDE KALDI



Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, yeni içme suyu deposunun hazne, manevra ve klor odalarına ait betonarme imalatları tamamlanırken, yapının ana gövdesi büyük ölçüde şekillendi.

Aynı zamanda proje dahilinde planlanan içme suyu iletim hattının 4 bin 430 metrelik kısmı da tamamlanarak altyapı güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama geride bırakıldı.

Sahada eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarla hem depo inşaatı hem de iletim hattının kalan kısımları en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak.



KESİNTİSİZ VE GÜÇLÜ SU TEMİNİ SAĞLANACAK



Toplamda 9 bin 250 metrelik içme suyu iletim hattını da kapsayan proje tamamlandığında, Uzunpınar Mahallesi'nin içme suyu altyapısı baştan sona yenilenmiş olacak.

Modern inşaat teknikleri ve dayanıklı malzemeler kullanılarak inşa edilen yeni depo sayesinde, suyun daha sağlıklı koşullarda depolanması sağlanırken, kayıp-kaçak oranı da önemli ölçüde azaltılacak.