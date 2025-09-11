Kayseri Erciyes OSB ile AGM Mühendislik arasında, Yol ve Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi Sözleşmesi İmza Töreni Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de sanayi yatırımlarını desteklemek ve modern bir üretim alanı oluşturmak amacıyla kurulan Erciyes Organize Sanayi Bölgesi, altyapı çalışmalarında önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Bölgemizin yol ve altyapı uygulama projelerinin hazırlanmasına ilişkin sözleşme, AGM Mühendislik Ltd. Şti. firması ile düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet SARIALP "bu projeyle birlikte sanayicilerimize modern, planlı ve sürdürülebilir bir altyapı sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, projenin Kayseri'ye ve Türkiye sanayisine değer katacağını ifade etti."

Hazırlanacak projelerle birlikte, bölgemiz yatırımcılar için daha cazip bir üretim merkezi haline gelecek; ulaşım ve altyapı standartları uluslararası düzeyde planlanarak hayata geçirilecektir.

Erciyes OSB olarak, bölge sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyoruz.