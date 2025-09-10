Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, 37’nci Promosyon Show Fuarı’nın açılışında konuştu. 10-13 Eylül 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, promosyon ürünleri sektörüne yeni iş fırsatları sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayan 37’nci Promosyon Show Fuarı’nın açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Tekstil, metal, plastik ve elektrikli teçhizat gibi birçok sektörü kapsayan fuar, inovatif tasarımlar ve özgün fikirlerle Türkiye’ye değer kattığını ifade eden Ağar, fuarın firmalara kendilerini tanıtma, yeni iş ortaklıkları kurma ve ihracat deneyimi kazanma fırsatı sunduğunu söyledi. Aynı zamanda Bakanlık destekli alım heyeti programıyla, Türk üretici ve ihracatçıların çeşitli ülkelerden gelen alıcılarla buluştuğunu vurgulayan Ağar, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçıların rekabet gücünü artırmak için ihracata hazırlıktan ürün tasarımına, pazarlamadan markalaşmaya ve tedarik zinciri entegrasyonuna kadar çok boyutlu destekler sunduğunu kaydetti. Ağar, “İhracatçılarımızın global arenada güçlenmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Fuar, 13 Eylül 2025’e kadar devam edecek.