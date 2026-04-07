ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, Erasmus Plus kapsamında yürütülen 'Tolerance Unites in Empathy' adlı proje kapsamında 32 öğrenciyi misafir etti.

31 Mart-8 Nisan tarihleri arasında farklı kültürlerden gelen gençler kampta, profesyonel müzik bilgisine sahip gençlerle atölye ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdi.

Katılımcılar kamp süresince müzik becerilerini geliştirme imkânı buldu. Proje kapsamında gençler yeteneklerini sergilemek amacıyla Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda mini bir konser verdi. Genç öğrenciler, müzik becerileriyle izleyenlerden alkış aldı.

GENÇLİK KAMPI VE EĞİTİM MERKEZİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, proje kapsamında 6 farklı ülkeden 32 genci misafir ettiklerini belirterek, 'Projenin amacı, müzik aracılığıyla gençler arasında etkileşimi artırmak ve kültürel değişimi sağlamaktır. Bu tür projelere Antalyalı gençlerimizi bir araya getirerek uluslararası düzeyde bağlantılar kurmalarını sağlıyoruz' dedi.