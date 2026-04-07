GAZİANTEP (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Beyhan Uslu iş birliğinde hayata geçirilecek yerel yönetimler çatısı altında ilk olma özelliği taşıyan merkez, tanıdan cihaza, rehabilitasyondan sosyal desteğe kadar işitme ve denge sağlığına yönelik hizmetleri tek çatı altında sunacak.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezde kullanılacak işitme cihazlarının yerli ve milli olacağını ifade etti, Uslu ailesinin şehirdeki yatırımları dolayısıyla kendilerine müteşekkir olduklarını dile getirdi.

TANIDAN UYGULAMAYA TEK MERKEZ

Kurulan model, yalnızca işitme cihazı temin eden bir merkez değil. Tanı, uygulama, teknik destek ve sosyal güçlendirme süreçleri aynı sistem içinde ilerleyecek. İşitme kaybı yaşayan birey, sürecin başından sonuna kadar tek bir yapı içinde takip edilecek.

Merkezde yetişkinler, çocuklar ve bebekler için ayrı değerlendirme birimleri yer alacak. Erken tanı süreçleri özellikle çocuklar için sistemin merkezine alınacak. Böylelikle işitme kaybının erken aşamada tespit edilmesi ve gelişimin bu doğrultuda desteklenmesi hedefleniyor.

Cihaz süreci ise kişiye özel ilerleyecek. Seçim, uyumlandırma ve teknik ayarlamalar uzman ekip tarafından yapılacak. Kullanım süreci sadece cihaz teslimiyle sınırlı kalmayacak, bireyin günlük yaşamına uygun performans için düzenli takip sağlanacak.

TEKNİK DESTEK VE AFET SONRASI ERİŞİM

Merkez bünyesinde kurulan teknik servis birimiyle bakım ve onarım işlemleri yerinde yapılacak. Özellikle afet sonrası cihaz kaybı yaşayan ya da cihazı zarar gören bireyler için hızlı ve kesintisiz bir destek hattı oluşturulacak.

Projenin önemli ayaklarından birini de denge sağlığı oluşturuyor. Vestibüler denge ve rehabilitasyon birimiyle baş dönmesi ve denge kaybı yaşayan bireyler için tanı ve tedavi süreçleri yürütülecek. Kişiye özel egzersiz programlarıyla günlük yaşamda hareket kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Merkez yalnızca klinik bir yapı olarak kalmayacak. İşaret dili eğitimleri, ailelere yönelik iletişim atölyeleri ve çocuklara dönük gelişim programlarıyla sosyal destek alanı da güçlendirilecek. İşitme engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımı için grup çalışmaları ve etkinlikler planlanacak.